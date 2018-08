Welche Bauern sollten wegen der Ernteausfälle entschädigt werden?

Ein Bauer steht an seinem gerupften Maisfeld und jammert. Politiker setzen sich für Entschädigungszahlungen ein, weil die Landwirtschaft doch unsere Ernährung sichere. Mais wird in Deutschland als Tierfutter und für Biogas benötigt. Essen tut das hier keiner. Stattdessen werden Verkehrsteilnehmer gefährdet, weil viele Kreuzungen nicht mehr einsehbar sind. Wer also sollte von der Gemeinschaft gestützt werden? Wem gegenüber fühlt ihr euch zur Solidarität vrpflichtet?