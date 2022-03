50 g frischen Bärlauch (alt. gefroren oder gefriergetrocknet)

400 g Mehl (Typ 405 oder 550)

1 TL Salz

1 TL Zucker

1/2 Würfel Hefe

270 ml lauwarmes Wasser

20 g Olivenöl

1 PortionArbeitszeit: 20 Min.Ruhezeit: 100 Min.Back-/Kochzeit: 25 Min.Schwierigkeitsgrad: normalFrischen Bärlauch klein hacken. Mehl mit Hefe, Salz, Zucker und dem Wasser in eine Rührschüssel geben und ca. 1 Minute mit dem Knethaken verkneten und anschließend das Olivenöl dazu geben und weitere 6 bis 8 Minuten verkneten lassen. Anschließend den Bärlauch zugeben und nochmals unterkneten lassen.Teig mit einem Teigschaber aus der Rührschüssel auf die gut bemehlte Arbeitsfläche geben und möglichst zu einer Kugel formen. Der Teig ist sehr klebrig, dehalb gebt immer nochmal etwas Mehl nach und versucht ihn so gut wie möglich zu einer Kugel zu formen. Anschließend wird der Teig mit den Händen flach gedrückt und von jeder Seite 1x in die Mitte gefaltet. In eine gut bemehlte Schüssel geben, abdecken und an einem warmen Ort 45 Minuten gehen lassen.Nach dieser ersten Gehzeit wird der Teig wieder auf die gut bemehlte Arbeitsfläche gegeben und die Prozedur noch einmal wiederholt, also flach drücken und von jeder Seite 1x in die Mitte falten. Nun muß er ein weiteres Mal in einer bemehlten Schüssel 45 Minuten an einem warmen Ort gehen.Anschließend wird der Teig aus der Schüssel auf die bemehlte Arbeitsfläche gegeben und zu einem länglichen Ciabattabrot geformt. Nun wird der Teigling auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt, nochmals mit Mehl bestreut und sollte nun nochmal 10 Minuten ruhen, bevor er dann schließlich bei 200 °C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen circa 20 bis 25 Minuten gebacken wird. Auf einem Kuchenrost auskühlen lassen und am besten frisch genießen.Bitte beachten, dass gefriergetrockneter Bärlauch erst in Wasser eingeweicht werden und quellen muss. Hinweise auf der Verpackung beachten.