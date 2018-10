Rezept für leckere Kartoffeln mit Hackfleisch aus dem Ofen

6 Portionen

Arbeitszeit: 60 Min.



Back-/Kochzeit: 45 Min.



Schwierigkeitsgrad: simpel





Zutaten:

1 kg Kartoffeln

½ Kopf Blumenkohl

2 Karotten

500 g Hackfleisch

1 EL Paprikamark

Salz, Pfeffer, Blattpaprika nach Belieben

½ Bund frische Petersilie

2 große Zwiebeln

4 Tomaten

5 Peperoni

3 Zehen Knoblauch

Olivenöl zum anbraten

Ca. 500 ml kochendes Wasser





Zubereitung:





Die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebeln, Peperoni und die Tomaten kleinschneiden und den Knoblauch pressen.

Die Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch in Olivenöl anbraten. Das Hackfleisch hinzufügen und weiter anbraten.

Das Paprikamark und die Tomaten hinzufügen und solange anbraten, bis die Tomaten weich werden. Zum Schluss kommt die gehackte Petersilie hinzu. Umrühren und 500 ml kochendes Wasser hineingießen.

Das Ganze ca. 5 Minuten köcheln lassen.

Blumenkohl in Röschen teilen und in die Mitte eines runden Blechs geben. Das Hackfleisch darüber verteilen. Die Kartoffeln werden dann einfach an der Seite platziert. Die übrige Soße des Hackfleischs über die Kartoffel gegeben, damit die Kartoffeln im Ofen Farbe annehmen.

Alles bei 200 °C für circa 45 Minuten in den Ofen.