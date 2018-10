Rezept für Nektarinen-Weintrauben-Smoothie

Für ca. 2-3 Portionen

Arbeitszeit: 10 Min.



Schwierigkeitsgrad: normal





Zutaten:

1 Banane

2 Nektarinen

160g Weintrauben

100ml Apfelsaft

Zubereitung:





Zur Zubereitung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, die Früchte werden in den Mixer gegeben und gut vermixt. Wichtig ist eigentlich nur, dass sowohl die Früchte als auch der Saft vorher ca. 2 Stunden in den Kühlschrank gestellt werden damit der Saft schön kalt wird. Es ist auch möglich, stattdessen eine Hand voll Crushed-Eis mit in den Mixer zu geben.