Rezept für Pasta aus Roter Bete mit Walnüssen

4 Portionen

Arbeitszeit: 40 Min.



Back-/Kochzeit: 20 Min.



Schwierigkeitsgrad: pfiffig

Zutaten:

400 g Rote Bete

1 Gemüsezwiebel

1 Knoblauchzehe

6 EL Raps- oder Olivenöl

Salz nach Belieben

Pfeffer nach Belieben

1 EL Aprikosen- oder Apfelessig

1 El Aprikosenmarmelade

300 ml Gemüsebrühe

1 Packung Spaghetti

50 g Zucker

50 ml Wasser

100 g Walnüsse

3 EL gehackte Pistazien

3 EL gehackte Petersilie

100 g Crème fraîche oder Schmand

Zubereitung:

Für die Pasta-Soße die Rote Bete schälen und in ca. 1 cm breite Würfel schneiden (Tipp: Da die Rote Bete abfärbt, am besten Handschuhe tragen). Die Zwiebeln und den Knoblauch ebenfalls schälen, in feine Würfel schneiden und in 2 EL Rapsöl anbraten.

Nun die Rote-Bete-Würfel hinzugeben und ebenfalls rösten. Das Gemüse kräftig salzen und pfeffern, den Essig und die Marmelade unterrühren. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und ca. 10 bis 15 Minuten weichkochen. Gleichzeitig die Spaghetti kochen (Hinweis: Im Video nicht zu sehen).

In der Zwischenzeit für die kandierten Walnüsse Zucker mit Wasser in einem kleinen Topf aufkochen. Wenn dieser Sirup zu bräunen beginnt, die Nüsse dazugeben und so lange rühren, bis die Nüsse karamellisieren. Sofort auf ein Blatt Backpapier kippen und auskühlen lassen.

Den fertigen Saucenansatz mit weiteren 4 EL Öl pürieren – es soll eine cremige Sauce entstehen, eventuell muss man noch etwas Brühe hinzugießen. Die Sauce mit frisch gekochten Spaghetti vermischen.

Die Portionsteller mit den gehackten Pistazien und der Petersilie bestreuen. Jeweils mit einem Löffel Crème fraîche dekorieren und mit den kandierten Walnüssen toppen.