Rezept für einen schnellen Tabouleh-Salat

2 Portionen

Arbeitszeit: 10 Min.



Schwierigkeitsgrad: simpel

Zutaten:

20 g Bulgur (alternativ: Couscous)

6 EL Wasser

200 g Blattpetersilie

10 g Minze

1 Frühlingszwiebel

300 g Tomaten

1 Messerspitze gemahlenes Piment

1/8 TL gemahlener Zimt

1-2 Prisen Salz

1 Prise Pfeffer

150 ml Olivenöl

Saft einer halben Zitrone





Zubereitung:





Den Bulgur in ca. 6 EL Wasser etwa 10 Minuten lang quellen lassen.

Die gewaschene Petersilie von den Enden befreien, in feine Streifen schneiden und anschließend in eine Schüssel geben. Die Minze und die Frühlingszwiebel ebenfalls in feine Streifen schneiden und hinzufügen.

Die Tomaten feinwürfeln, abtropfen lassen und in die Schüssel füllen. Den gequollenen Bulgur hinzugeben.

Mit Piment, Zimt, Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Olivenöl und dem Saft einer halben Zitrone begießen und anschließend alles gut durchmischen.