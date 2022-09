500 g Risottoreis

800 ml Gemüsebrühe, gut gewürzt

200 ml Weißwein

nach Belieben Olivenöl zum Braten

500 g Champignons, braun

250 g Austernpilze

250g Shiitake Pilze

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

je 8 Zweige Rosmarin, Thymian und Bergbohnenkraut

1 Blatt Lorbeer

nach Belieben Meersalz und Pfeffer

Rezept für köstliches Pilzrisotto4 PortionenSchwierigkeitsgrad: mittelArbeitszeit: 15 MinutenKochzeit: 30 MinutenZwiebeln, Knoblauch und die Hälfte der Pilze klein würfeln.Dann Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl anbraten.Den Risottoreis dazugeben und glasig schwitzen lassen.Die gewürfelten Pilze dazugeben, evtl. etwas Olivenöl dazugeben und weiter anschwitzen lassen.Nun mit Weißwein ablöschen und der Gemüsebrühe auffüllen.Lorbeer und die Hälfte der Kräuter dazugeben und bei mittlerer Hitze den Reis garen.Am besten die Garzeit von der Reispackung lesen, da dieser sehr unterschiedlich sein kann.Nun in der Zwischenzeit die restlichen Pilze in Scheiben schneiden und mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern in der Pfanne braten.Zum Schluss mit Meersalz und Pfeffer würzen.Schließlich den Risotto in einen tiefen Teller anrichten und mit den gebratenen Pilzen garnieren.Wer mag, hobelt sich noch etwas Parmesan darüber.