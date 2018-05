Scharfes Hühnchen in Kokosmilch mit Basilikum

Zutaten:



500 g Hähchenfilet

1 Zwiebel, kleingehackt

1-2 Handvoll frischer Basilikum

2 Chilis, kleingehackt

etwas frischer Koriander, kleingehackt

2 EL Austernsauce

1 ½ TL Zucker

250 ml Kokosmilch

Zubereitung:

Das Fleisch in ca. 1 cm dicke Scheibchen und den Basilikum in ebenfalls ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. Die Hähnchenfiletstücke in etwas Öl braten bis sie durch sind, dann den Basilikum, den Koriander, die Austernsauce, den Zucker und optional etwas Salz hinzugeben, kurz weiterbraten und aus der Pfanne entfernen. In die selbe Pfanne wieder etwas Öl geben und darin die Zwiebel zusammen mit den Chilis braten bis die Zwiebel weich wird. Dann wieder das Fleisch dazugeben, kurz zusammen braten, die Kokosnussmilch hinzufügen und etwas köcheln lassen.