250 g Zucchini

1 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

200 g Champignons

100 g Austernpilze

100 g Shitake Pilze

50 ml Olivenöl

½ Bund Petersilie

1 Schälchen Kresse

12 Blatt Basilikum

1 Bio Zitrone (Saft und Schale)

100 g getrocknete Tomaten in Öl

nach Belieben Meersalz

nach Belieben Pfeffer

4 PortionenArbeitszeit: 25 Min.Schwierigkeitsgrad: simpelZucchini in Streifen schneiden und in Olivenöl anbraten.Mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.Die Pilze mit einem feuchten Tuch abwischen.Dann klein schneiden und ebenfalls in Olivenöl braten.Mit Zitronenschale, Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.In der Zwischenzeit das Salatdressing herstellen.Dafür die frischen Kräuter mit Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Salz und Pfeffer im Blender mixen.Anschließend die Zwiebel und getrockneten Tomaten in Würfel schneiden.Nun alles zusammen mischen.