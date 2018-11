Damit hatte der TV-Koch Frank Rosin wohl nicht gerechnet. Bei der Verkostung einer Kreation seines Teammitglieds bei "The Taste" erlitt Rosin, der normalerweise nicht um einen Spruch verlegen ist, einen allergischen Schock. Die Show musste er abbrechen, sogar ein Notarzt wurde gerufen, um dem 52-Jährigen zur Hilfe zu eilen. Was war passiert?

Bei "The Taste" konkurrieren seit Mitte Oktober 20 Kandidaten um den perfekten Löffel. Die Kochshow läuft bei Sat.1 bereits in der sechsten Staffel. Wieder mit dabei im Jury-Quartett ist TV-Koch Frank Rosin, der neben Roland Trettl, Alexander Herrmann und Cornelia Poletto mit seinem Team den besten Löffel bis zum Finale zaubern will.

Show-Abbruch für Frank Rosin

Das Thema in der gestrigen Sendung war "Wald". Das sollte Zutaten wie eingelegte Fichtenspitzen, Lärchenöl und Wacholderbutter enthalten. Um die Zutaten später genau herausschmecken zu können, testeten Köche sie vorher. Auch Frank Rosin. Der aber reagiert auf Baumblüten allergisch. Es dauerte also nicht lange und Rosin wurde schlecht. Er fiel Cornelia Poletto ins Wort und kündigte an, dass er die Aufzeichnung mal eben abbrechen müsse. "Ich bin ein starker Baumblütenallergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir schlecht und schwindelig", sagte der TV-Koch in der Sendung.

Er legte sich in seiner Garderobe aufs Sofa. Dabei blieb es aber nicht. Ein Notarzt wurde gerufen und eilte Frank Rosin zur Hilfe. Dem Sternekoch wurde Blut abgenommen und ein Allergiemedikament gespritzt. Zwar kam Rosin damit wieder auf die Beine, die allergische Reaktion hatte aber Konsequenzen: Rosin konnte die Gerichte nicht probieren und somit auch keine Sterne verteilen. Die Gefahr war zu groß, dass Frank Rosin noch einmal auf die Baumblüte reagiert.