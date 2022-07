Eine Australierin hatte noch ein halbes Sandwich in der Tasche, als sie per Flugzeug wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Der Zoll kannte keine Gnade.

Als Jessica Lee nach einem langen Flug aus Griechenland mit Zwischenstopp in Singapur endlich in ihrer australischen Heimat landete, war die 19-Jährige vollkommen erledigt. "Ich dachte nur: Ich will nach Hause, ich will ins Bett." 24 Stunden war sie unterwegs gewesen. Doch nach der Landung in Perth wurde es richtig teuer.

In einem Video auf Tiktok erzählt die Australierin, dass sie sich vor dem Abflug in Singapur noch ein Subway-Sandwich gekauft hatte. Den Snack hatte sie auf dem Flug dann aber doch nur halb aufgegessen.

Den Rest des Sandwiches hätte sie bei ihrer Einreise verzollen müssen. Daran hatte die junge Frau jedoch nicht gedacht. Als sie vom Zoll kontrolliert wurde, resultierte daraus eine Strafe von umgerechnet mehr als 1800 Euro.

"Das teuerste Sandwich aller Zeiten"

Das sei "das teuerste Sandwich aller Zeiten" gewesen, sagte Jessica Lee der "Washington Post". Nach der langen Reise hatte sie gar nicht mehr an das halbe Sandwich in ihrer Tasche gedacht – und schon gar nicht daran, dass es sich dabei um ein zollpflichtiges Gut handelte. Deshalb füllte sie das Zollformular falsch aus: "Ich dachte, das Formular ist für dein Gepäck, an Hähnchen und Salat habe ich dabei gar nicht gedacht."

Aber die australischen Behörden sind sehr streng, wenn es darum geht, was ins Land eingeführt werden darf und was nicht. Mit den Bestimmungen soll verhindert werden, dass sich Seuchen und Krankheiten verbreiten. Dementsprechend kannte der Zoll auch bei Lee keine Gnade.

Als der Beamte ihr die Höhe der Strafe genannt habe, habe sie "geweint und geweint", erzählt Lee. Vor ihrem Urlaub hatte sie noch ihren Job gekündigt.

Video wird zum Erfolg auf TikTok

Letztendlich muss sich die 19-Jährige allerdings keine Sorgen machen. Dabei half ihr auch ein Tiktok-Video, in dem sie ihre Geschichte erzählte. Erst einmal wollte sie mit dem Video dafür sorgen, "damit es niemandem sonst passiert". Der Clip wurde allerdings innerhalb weniger Stunden tausende Male gesehen, mittlerweile haben ihn sich 1,4 Millionen Menschen angeschaut.

Durch das Video wurden auch internationale Medien auf den Fall aufmerksam und berichteten darüber. So erfuhr Subway, die Firma, bei der Lee das verhängnisvolle Sandwich am Flughafen in Singapur gekauft hatte, davon. Das Unternehmen ließ Jessica Lee einen Gutschein in Höhe der Zollstrafe zukommen. Damit kann sie immerhin ganz viele Sandwiches essen.

Quellen: Jessica Lee auf TikTok / "Washington Post"