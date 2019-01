Sylwia Tabor war überzeugte Veganerin – insgesamt drei Jahre lang. Eine Dokumentation über Tierquälerei hatte sie dazu bewogen, sich dem veganen Lebensstil zuzuwenden und dafür unter anderem auch komplett auf Fleisch zu verzichten. Mitterweile isst Tabor wieder Fleisch. Und nichts Anderes. Die 32-Jährige aus Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien schwört nun auf die sogenannte karnivore Ernährung.

Der radikale Sinneswandel wurde, wie verschiedene britische Medien berichten, durch eine schwere Erkrankung Tabors ausgelöst. Beim Campen in Michigan wurde Tabor von einer Spinne gebissen und erlitt dadurch eine schwere Infektion. Ihr Leben war in Gefahr, in einer dreistündigen Operation transplantierten Ärzte die Haut der Amerikanerin an die infizierten Stellen am Bein. Anschließend musste Sylwia Tabor wohl oder übel ihre Ernährung umstellen.

Zwei Pfund Fleisch am Tag

"Mein Verdauungssystem war zerstört, weil ich jahrelang nur Obst und Gemüse gegessen hatte", erzählte sie der "Daily Mail". Sie habe in der ersten Zeit nach ihrer Krankheit kaum etwas bei sich behalten können, lediglich bei Fleisch spielte ihr Verdauungsapparat einigermaßen mit. Ohnehin habe sie sich während ihrer veganen Zeit oft gesundheitlich schlecht gefühlt: "Mein Körper hat eindeutig nach Proteinen geschrien. Wenn jemand ein Steak gebraten hat, musste ich den Raum verlassen, weil das Verlangen so überwältigend war."

Der Fruchtzucker habe ihr Zahnfleisch so sehr angegriffen, dass es schon wehgetan habe, ein Glas Wasser zu trinken. Ständig habe sie sich schwach und krank gefühlt. "Ich musste etwas ändern, weil der Veganismus mich umbrachte", fasst sie zusammen.

Jetzt schwört Sylwia Tabor auf Fleisch – und nichts anderes. Seit dem letzten Jahr ernährt sie sich ausschließlich davon: das heißt, täglich zwei Pfund Lamm, Rind oder Tierinnereien, berichtete sie der "Daily Mail". Tabor versucht als Ernährungscoach auch andere davon zu überzeugen. Sie selbst fühlt sich nach eigener Aussage so gut wie noch nie. Die Bedenken, die sie einst zur Veganerin machten, hat sie mit ihrer neuen Ernährungsweise nicht mehr: "Ich bekomme mein eigenes Fleisch von einem lokalen Bauern. Ich weiß, dass es von einem guten Ort kommt, deshalb mache ich mir um die ethischen Probleme keine Sorgen."

Quelle: "Daily Mail"