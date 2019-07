Gewicht halten nach anhaltender Essstörung(?)

Hey, Ich brauche dringenden Rat sowie Tipps zu dem Thema 'Gewicht halten'. Ich bin 18 Jahre alt, weiblich, ca. 165cm groß und wiege zurzeit 52kg. Vor fünf Monaten lag mein Gewicht noch bei 80 kg. Durch die 16/8- Diät habe ich sehr effektiv und schnell abgenommen, dadurch hat sich bei mir allerdings auch eine Magersucht entwickelt, wegen der ich bereits längere klinische Aufenthalte hatte. Also an Betroffene oder ehemals Betroffenen: Welche Tipps könnt ihr mir mitgeben? Wie ernährt ihr euch? Was darf bei meiner Ernährung nicht fehlen? Wie habt ihr die "Liebe" zum Essen wiedergefunden oder habt ihr noch andauernde Probleme mit dem Essen? Habt ihr "schwache" Momente in denen ihr in alte Rituale zurück fallt und wie kommt ihr aus diesen wieder heraus? Ich danke euch für eure Antworten :)