von Denise Snieguolė Wachter Man findet es im gut sortierten Supermarkt, das Gewürz, das die Sinne betört: Garam Masala. Aber was ist es eigentlich genau und wofür verwendet man es? Eine kleine Gewürzkunde.

Ein Gewürz ist im Mainstream angekommen, wenn man es in den kleinen weißen Döschen im Gewürzregal im Supermarkt findet. Beispielsweise findet man darin Garam Masala, eine Gewürzmischung aus der indischen Küche. So betörend der Name klingt, so aromatisch ist auch das Gewürz.

Auf deutsch heißt es übersetzt "heißes Gewürz" und meint damit die Wirkung, die die Gewürzmischung auslösen soll. Nach der ayurvedischen Heilkunde sollen die enthaltenen Gewürze den Körper erhitzen. Dazu zählen unter anderem schwarzer Kardamom, Zimt, Gewürznelken, schwarzer Pfeffer und Kreuzkümmel. Nahezu jede Familie in Indien hat ein eigenes Rezept. Die modernen Mischungen können auch Fenchel oder grünen Kardamom enthalten, die sollen der Lehre nach eine kühlende Wirkung haben.

Garam Masala: Indien-Flair in unserer Küche

Welche Gewürze man verwendet, spielt eine essentielle Rolle fürs Aroma: Wer's ein bisschen schärfer mag, gibt Chili hinzu. Koriandersamen und Safran geben der Mischung eine besondere Note. Typischerweise röstet man die Gewürze im Ganzen in einer Pfanne. So werden die ätherischen Öle freigesetzt. Wenn sie abgekühlt sind, zerstößt man die Gewürze im Mörser oder mahlt sie in einer Gewürzmühle. Man kann sie aber genauso unzerkleinert verwenden.

Längst schmeckt man die würzige Mischung nicht nur in indischen Currys, dort ist Garam Masala eine der wichtigsten Grundlagen. Sie eignet sich auch, mit Joghurt oder Öl vermischt, zum Marinieren von Fisch oder Fleisch. Im Ofen zubereitet, eröffnet sich dann eine neue Geschmackswelt. Suppen kriegen einen besonderen Kick. Wer aromatischen Tee mag, gibt einen Teelöffel der Gewürzmischung in Schwarztee. Auch in Desserts kann Garam Masala einen würzigen Akzent setzen. Wichtig dabei ist, die Würze erst zum Schluss hinzuzugeben. Bei langer und starker Erhitzung verflüchtigen sich die Aromen und man neigt dazu, zu viel nachzuwürzen. Das Ergebnis ist eine bittere Note im Essen.

Rezept für selbst gemachtes Garam Masala

Wer sein Garam Masala selbst mahlt, sollte am Ende ein feines Pülverchen zum Würzen erhalten © Getty Images

Ein einheitliches Rezept gibt es für diese Gewürzmischung nicht. Hier eine einfache Version, die nach Belieben erweitert und verändert werden darf:

Zutaten für Garam Masala

Tipp: Alle Gewürze im Ganzen kaufen, möglichst in Bio-Qualität

2 EL Koriandersamen

1 EL schwarzer Pfeffer

schwarzer Pfeffer 2 Stangen Zimt

2 EL Kreuzkümmel

Kreuzkümmel 8 Kapseln schwarzer Kardamom

1 TL Gewürznelken

1/2 TL Muskatnuss

optional: Chilischoten

Zubereitung: