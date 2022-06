von Denise Snieguolė Wachter Lisa Lind Dunbar will nicht mehr schweigen. Sie spricht über ihre Erfahrungen in der dänischen Gastronomie. Über eine Welt, in der Missbrauch und Ausbeutung zum Alltag gehören. Der stern hat mit ihr darüber gesprochen, was in der Gastronomie falsch läuft.

Lisa Lind Dunbar hat 15 Jahre in der dänischen Gastronomie gearbeitet. Erst als Tellerwäscherin, später im Service, als Managerin und Weinberaterin für gehobene Restaurants. Auch bekannte Läden, Abklatsche vom berühmten Noma in Kopenhagen. Ihre Erfahrungen waren immer gleich: Missbrauch und Demütigungen in einer toxischen Arbeitswelt. Irgendwann hatte sie genug.

Missbrauch in der dänischen Gastronomie

Sie startete einen anonymen Aufruf und bat Kolleg:innen von deren Erfahrungen zu berichten. Was könnte schon passieren, dachte sie sich? Sie trat damit eine Lawine los. Eine Art "Me too"-Bewegung. Es prasselten Hunderte Geschichten herein über Missbrauch in allen Formen: Sexismus, Rassismus, Homophobie, Mobbing, gefährliche Arbeitsbedingungen. Dunbar gibt diesen Geschichten ein Gesicht und möchte dafür sensibilisieren, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Der Missbrauch hat System. Der stern hat mit ihr darüber gesprochen, welchen Preis andere dafür zahlen müssen, damit wir schick essen gehen können.

Frau Dunbar, wann ist Ihnen der Appetit vergangen?

Der Kragen platzte mir, als zwei Foodies auf Instagram ein Video davon posteten, wie ein Kellner in einem Sterne-Restaurant in Kopenhagen Champagner ausschenkte. Es war die Art und Weise, wie er das tat: Er hatte einen pistolenförmigen Aufsatz am oberen Rand einer Champagnerflasche angebracht und spritzte damit weiße, schäumende Weinstrahlen in den Mund eines Gastes und sagte zu einer Frau "auf die Knie mit dir, Hure". Die Foodies machten sich darüber lustig, für sie war das nur Entertainment. Es war nicht lustig. Seit wann ist Misogynie lustig?

Sie haben unter anderem als Managerin im Restaurant unter Christian Puglisi gearbeitet, der jahrelang Sous-Chef bei René Redzepi im Noma war, einem der bekanntesten Köche der Welt. Was haben Sie unter ihm erlebt?

Es war die Atmosphäre: Puglisi ist ein aggressiver Chef, der mit strenger Hand führt. Er ist sehr ehrgeizig und tut alles dafür, seine Ziele und Visionen für seine Restaurants zu erreichen. Ich habe einen Vertrag über 40 Stunden unterschrieben, aber habe niemals nur 40 Stunden gearbeitet. Es ist verboten, über Gehalt und Trinkgelder zu sprechen, weil keine Transparenz gewünscht ist. Wir haben unter ihm gelitten, ich fühlt mich kontrolliert und emotional unter Druck gesetzt.

Wie hat er das geschafft?

Er nannte uns die "Relae-Community" (Anm. d. Red.: das Sterne-Restaurant Relae war über 10 Jahre lang eines der einflussreichsten Restaurants der Welt. 2020 machte es zu). Wir seien eine Familie. Mein ganzes soziales Umfeld spielte sich nur noch im und um das Restaurant ab. Meine Kolleginnen und Kollegen waren meine Freunde und meine Familie. Die Familie kritisiert man nicht. Ich war total blind ob des ungesunden Klimas, unter dem wir arbeiteten.

Wann haben Sie gemerkt, dass Puglisi kein Einzelfall ist, sondern dass er ein Symptom eines kaputten Systems ist?

Ich war total grün hinter den Ohren. Ich erinnere mich, dass ich Puglisi verteidigte. Wie eine Art Stockholm-Syndrom. Er war mein Chef, er war mein Führer, er ist der Patriarch der Familie. Er tut nur das, was nötig ist. Alle wollten für ihn arbeiten. Aber allmählich zerbrach meine rosarote Brille: Meine Beziehung ging zu Bruch, ich sah meine Familie so gut wie nie, auch meine Freunde nicht. Ich konnte nie bei Geburtstagen dabei sein. Alles was ich tat, war arbeiten. Dabei trank ich immer mehr, um nach einer langen Schicht runterzukommen. Ich merkte irgendwann, dass mein Leben aus den Fugen geraten ist. Erst dann schaute ich nach links und rechts. Wie Puglisi meine Kollegen behandelte. Wie viele in meinem Umfeld unglücklich waren. Und was Essen aus uns gemacht hat. Es hat viele Jahre gedauert, bis der Groschen bei mir gefallen ist.

Wie hat sich die Arbeit in diesem Umfeld für Sie gesundheitlich ausgewirkt?

Ich entwickelte Angstzustände, ich trank viel zu viel und bekam Depressionen. Das sind Dinge, die man nicht ignorieren darf. Es begann mit meinem Job bei Puglisi als Wurm im Apfel, bis ich realisierte, dass der ganze Apfel faul ist.

Wann zogen Sie den Stecker?

Lange versuchte ich, einen Ort zu finden, wo nicht nur die Atmosphäre gut ist, sondern auch die Bezahlung. Ich arbeitete vorher hauptsächlich im Service und dachte, im administrativen Bereich wäre es weniger stressig. Es stellte sich aber heraus, dass niemand dafür gut zahlen wollte. Ich bewarb mich auch im 108, das Schwester-Restaurant des Noma, das heute geschlossen ist. Ich sollte als Buchungsmanagerin für 120 Kronen die Stunde arbeiten (Anm. d. Red.: umgerechnet etwa 16 Euro die Stunde). Ich lehnte den Job ab und bekam eine Mail vom CEO des Restaurants, in der stand: Wenn Geld für mich wichtiger sei als persönliche und berufliche Entwicklung, so sei das mein Problem. Ich gab auf und verließ die Gastronomie.

Auf Instagram posteten Sie einen Aufruf und baten Kolleginnen und Kollegen von ihren Erfahrungen in der Restaurantbranche zu erzählen. Sie brachen eine Lawine los.

Ja, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so eskalieren würde. Mich erreichten Hunderte Nachrichten. Sie sprachen davon, wie sie um ihren Lohn gebracht wurden, über Homophobie und Xenophobie. Wie sie durch Rituale in der Küche von ihren eigenen Chefs gedemütigt wurden. Wie sie von Gästen, Mitarbeitern, Kollegen unsittlich berührt wurden. Wie sexuelle Gefallen erzwungen wurden. Alles, was Sie sich vorstellen können. Und zwar egal, ob Praktikant oder jahrzehntelanger Mitarbeiter. Missbrauch wurde nicht nur von den Chefs verübt, sondern von allen Seiten. Die meisten guckten weg und hielten die Klappe.

Wieso hat niemand darüber gesprochen?

Angst. Und Mangel an Sicherheit. Es gibt eine riesengroße Kultur des Schweigens. Niemand traut sich irgendetwas zu sagen, weil sie Angst haben, ihre Jobs zu verlieren. Und weil sie natürlich von der "Familie" ausgeschlossen würden, vom einzigen sozialen Netzwerk, das viele vielleicht haben. Wer die Familie kritisiert, dem wird die Tür gezeigt.

Eine toxische Kombination.

In Familien muss man missbräuchliches Verhalten durchbrechen, ansonsten wird es von Familie zu Familie weitergetragen. Es ist ein Trauma, das sich über Generationen zieht. Genauso verhält es sich in der Gastronomie. Gucken Sie sich Gordon Ramsay an, es gibt so viele Folgen darüber, wie er vor seinen Mitarbeitern ausrastet und wir sitzen zu Hause und lachen darüber. Das System ist krank.

Was muss sich ändern?

Ich möchte, dass die dänische Regierung anerkennt, dass das "dänische Modell" in der Restaurantbranche nicht funktioniert. Es handelt sich dabei um ein Gesellschaftsmodell, das auf dem Dialog zwischen Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmergewerkschaften basiert, die die Löhne und Arbeitsbedingungen kollektiv aushandeln. Die Regierung muss sich da einmischen und fordern, dass Tarifverhandlungen stattfinden müssen. Also festgelegter Mindestlohn, wie mit Überstunden umgegangen wird, mit Urlaubstagen, mit Elternzeit. Dafür müssten sich die Restaurants gewaltig verändern. Noma, beispielsweise, ist nur so erfolgreich, weil Praktikantinnen und Praktikanten 19 Jahre lang nicht vergütet wurden. Das ist nur ein Beispiel. In welcher Welt ist das in Ordnung? Wir müssen uns auch als Gesellschaft fragen, was wir mit dem Essen angestellt haben? Essen ist ein Grundbedürfnis. Ist das, was wir in Kopenhagen aber machen, noch Essen? Wir haben Fine-Dining in ein Monster verwandelt. Ein Produkt aus Ausbeutung und Überarbeitung. Wie kann uns da noch nicht der Appetit vergangen sein?