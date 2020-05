Es gibt ja so Fragen, an denen scheiden sich die Geister. Schalke oder Dortmund? Toilettenpapier vorne oder hinten abrollen? Badewanne oder Dusche? Und: Schokolade in den Kühlschrank oder doch lieber in die Schublade?

Ich möchte mich an dieser Stelle kurz outen: Nur der HSV, Toilettenpapier wird vorne abgerollt, baden ist nichts anderes, als in der eigenen Suppe rumsitzen und Schokolade gehört in den Kühlschrank.

Während ich nicht mal großer Fan von Schokoladeneis bin, gibt es doch nichts Geileres, als in so eine knackige, kalte, Joghurtschokolade zu beißen. Man sagt ja auch nicht: "Mensch, jetzt so ein lauwarmes Kinder Pinguí, das wär's!" Das muss knacken! Aber so sind die Menschen eben verschieden aka. so sind manche Menschen eben Banausen.

Ich scheine nicht die einzige Person zu sein, die diese Frage umtreibt. Vor einigen Tagen teilte Bruno Bouchet, seines Zeichens Radiomoderator und selbsternannter "König der Listen", ein Bild auf Twitter: "Die 100 Prozent akkurate und endgültige Liste der Dinge, die in den Kühlschrank gehören und derer, die es nicht tun. Ihr braucht nicht zu kommentieren, hier gibt es keine Diskussion."

The 100% accurate and definitive list of what does and does NOT go in the fridge. Don’t bother commenting, this isn’t up for discussion #TheListKing 🍎🥚🍫🍾☕️🍫🧈🤴 pic.twitter.com/V9Vcsb55NG — Bruno Bouchet (@brunobbouchet) May 19, 2020

Ich will ehrlich sein, ich finde die ganze Liste fragwürdig: Erdnussbutter und Olivenöl in den Kühlschrank und Eier in den Schrank? Ich weiß ja nicht. Aber eins wurmt mich am meisten: Seiner Meinung nach sollte Schokolade in den dunklen Schrank und dort all ihre Knackigkeit verlieren. Uncool – kleiner Wortwitz. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bruno im ja doch eher für höhere Temperaturen bekannten Australien wohnt.

Cadbury's äußert sich auch zur Debatte

Natürlich nahmen auch seine Follower die Sache mit dem nicht kommentieren nicht so ernst und teilten unter dem Beitrag fleißig ihre eigenen Meinungen. User/in Carli beispielsweise ist mir besonders sympathisch und schrieb: "Schokolade sollte nur aus dem Kühlschrank gegessen werden[…]. Und von der Erdnussbutter will ich gar nicht erst anfangen."

Hi Bruno. Chocolate should always be stored in a slightly cool, dry, dark place such as cupboard or pantry at temperatures less than 21°C to ensure the quality isn’t compromised 😌 — Cadbury Australia (@CadburyAU) May 20, 2020

Nach einigem Hin- und Her fragte Bruno als via Twitter bei den Menschen nach, von denen man eine sinnvolle Antwort erwarten würde – dem australischen Social-Media-Team der Schokoladen-Firma Cadbury's : "Hi Bruno! Schokolade sollte immer in einem leicht kühlen, trockenen, dunklen Raum wie einem Schrank oder einer Abstellkammer aufbewahrt werden, wo es kühler als 21 Grad ist. Damit wird sichergestellt, dass die Qualität gleich bleibt."

Ja, gut, kann man so machen, wird dann halt weich. Aber: Immerhin scheint die Schokoladenfirma – im Gegensatz zu Bruno (und mir) – auch andere Meinungen zu akzeptieren. Als User Stevieness nachhakte ("Ich bin da anderer Meinung. Ich habe im Kühlschrank eine Schublade nur für Schokolade."), antwortete das Team: "Sei du selbst, Steve."