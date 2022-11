Spaghetti alla Puttanesca

Dieses Pastagericht ist feurig gewürzt, aber es sorgt auch noch aus einem anderen Grund für "heiße Gefühle". Schließlich wird den Spaghetti alla Puttanesca nachgesagt, dass sie einst von den Damen der Nacht erfunden wurden, um damit amouröse Energien zu entfachen. Außerdem soll es beliebt gewesen sein, weil es sich als schnelle Mahlzeit zwischen den "Verabredungen" eignete, da es sich einfach zubereiten lässt. Vielleicht aber, so eine andere Theorie, ist der Name nicht ganz so wörtlich zu nehmen. "Puttana" bedeutet übersetzt zwar Hure, wird im Italienischen aber (leider) auch als Äquivalent zum Schimpfwort "scheiße" verwendet. Demnach kommt das Gericht zu seinem Namen, weil es aus Essensresten zubereitet wird, also in etwa dem "Scheiß", den man eben noch so im Haus hat. Zu den Standard-Zutaten zählen heute neben der Pasta meist Tomaten, Oliven, Kapern und Anchovis.

