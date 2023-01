Sandwich

Wer ist der Earl of Sandwich? John Montagu ist der (vierte) Earl of Sandwich! Was klingt wie der Spitzname eines Stullenliebhabers, ist tatsächich der Titel des Mannes, der das Gericht erfunden haben soll. Der Legende nach soll Montagu seinem Butler damals aufgetragen haben, ihm eine Scheibe Rindfleisch zwischen zwei Scheiben Brot zu servieren. Das Ergebnis muss eine Offenbarung gewesen sein, die Speise à la Sandwich wurde bei den adligen Herren zum beliebten Imbiss. So zumindest dokumentierte es der Autor Edward Gibbon 1762. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis auch die Damen der feinen Gesellschaft in den Genuss kommen sollten. Der Rest ist Geschichte. Das Sandwich gehört inzwischen zu England wie der Rüssel an den Elefanten.

Mehr