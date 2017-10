Diese sechs Fehler sollten Sie beim Mittagessen vermeiden

Es würde wohl kaum einer davon ausgehen, dass ein Mittagessen ungesund und sogar zur Gewichtszunahme führen könnte. Genauso ist es aber unter bestimmten Voraussetzungen, sagt zumindest die Ernährungswissenschaftlerin May Simpkin der "Daily Mail". Wer berufstätig ist, nimmt sich für die Zubereitung des Mittagessens kaum mehr Zeit. Viel leichter ist es, einen Happen in einem Fastfoodlokal oder im Supermarkt um die Ecke zu konsumieren. Der Nachteil: Man hat kaum noch Kontrolle darüber, was man eigentlich isst und auch wie viel.

Ein typischer Fehler ist es, sich von sogenannten Sparmenüs beeinflussen zu lassen. Auf den ersten Blick wirken sie wie ein Schnäppchen, man erhält für wenig Geld ganze Menüs. Vor allem in Fastfoodläden locken die Menüs mit Burger, Pommes frites, Nachtisch und einem Softdrink. Was viele dabei nicht beachten: Mit solchen Menüs isst man eigentlich viel mehr als man es gewöhnlicherweise tun würde. Im Detail: mehr Kalorien, mehr Zucker und mehr Fett. Langfristig gesehen könnte ein Konsum wie dieser zur Gewichtszunahme führen – und das ist alles andere als gesund.



Sechs typische Fehler bei der Wahl des Mittagessens

Die Ernährungsexpertin erwähnt fünf weitere typische Fehler, die vor allem Berufstätige machen, wenn es ums Mittagessen geht.

Nicht von Sparmenüs beeinflussen lassen! Darauf achten, dass das Essen wirklich gesund ist und nicht mit vermeintlich gesunden Produkten verwechseln, die viel Zucker und Fett enthalten – beispielsweise Smoothies, Power-Riegel oder Gemüsechips Mittagessen von Zuhause ist nicht unbedingt gesünder! Nicht zu spät essen, sonst bekommt man Heißhunger auf Süßes! Sich nicht vom Salat täuschen lassen! Darauf achten, dass das Dressing nicht mehr Kalorien enthält als der Salat an sich Nicht zu wenig essen und weißen Reis, Weißmehl-Pasta und Weißbrot besser meiden

In folgenden Bildern zeigen wir noch einmal die Tipps im Überblick!