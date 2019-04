Marie Kondo ist die Königin des Aufräumens. Sie hat mittlerweile drei Bestseller übers Aufräumen geschrieben, die sich auf der ganzen Welt verkaufen. Anfang des Jahres startete dann auf Netflix eine Dokusoap ("Tidying Up with Marie Kondo") mit der 34-jährigen Japanerin. Darin besucht die zierliche Frau amerikanische Familien in ziemlich großen Häusern, die vollgestopft mit Dingen sind, die sie nicht brauchen. Am Ende jeder Folge haben die Besitzer mehr als die Hälfte ihres Hab und Guts ausgeräumt und sind glücklich.

Marie Kondos Tipps kann man auf jeden Bereich im Haushalt herunterbrechen. Beispielsweise aufs Gewürzregal. Wie Ihnen das gelingt, erfahren Sie in folgender Fotostrecke.