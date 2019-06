Rezept für Pulled Pork

Für 8 Portionen brauchen Sie:

8 Kilogramm Schweinenacken

Sonnenblumenöl

2 Esslöffel Salz

2 Esslöffel Paprika-Pulver

Je 2 Esslöffel Zwiebelgranulat / Knoblauchgranulat

2 Esslöffel Rosmarin

1 Esslöffel Thymian

1 Esslöffel Senfpulver

1 Esslöffel Chilipulver

2 Esslöffel Rohrzucker

2 Esslöffel Pfeffer, grober, schwarzer

500 Milliliter Barbecue-Sauce

100 Milliliter (Malz-)Bier

Weißbrot, oder Sandwichtoast

Krautsalat

Und so geht’s:

1. Reiben Sie den Schweinenacken mit dem Sonnenblumenöl ein

2. Gewürze, Rosmarin und Thymian miteinander vermengen

3. Bestreuen Sie den Schweinenacken damit und massieren die die so entstehende Marinade von allen Seiten ein

4. Jetzt müssen Sie etwas warten – das Fleisch sollte für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank (idealerweise bleibt es dort eine Nacht)

5. Legen Sie das Fleisch danach auf den eingeheizten Smoker

6. Den Schweinenacken können Sie nun (bei geschlossenem Deckel) bei einer Temperatur von etwa 110 Grad für ca. 17 Stunden grillen

7. Warten Sie so lange, bis eine Kerntemperatur von etwa 90 Grad erreicht ist

8. Fügen Sie währenddessen bei Bedarf zusätzlich Räucherchips hinzu

9. Das Fleisch (vorsichtig!) vom Grill nehmen und für eine halbe Stunde ruhen lassen

10. Anschließend können Sie das Fleisch mit einer Gabel zerzupfen – die Fleischfasern sollten sich hierbei lösen

11. Über das zerkleinerte Fleisch die Sauce geben, optional zusätzlich Malzbier

12. Grillen Sie das Weißbrot

13. Abschließend immer ca. 200 Gramm Fleisch und Krautsalat auf das Sandwichbrötchen geben – Fertig