Für vier Burger.

2 rote Zwiebeln

200 Gramm geriebener Machego-Käse

200 Gramm geriebener Cheddar-Käse

2 große Tomaten

1 Salat

Ketchup

Senf

Barbecue-Sauce

800 Gramm Rindfleisch aus der Oberschale

Salz und Pfeffer

4 Burger Buns

200 Gramm Bacon

Und so geht‘s:

-Heizen Sie den Grill auf etwa 240 Grad vor

-Reiben Sie den Käse, Schneiden Sie die Zwiebeln in Ringe

-Schneiden Sie die Tomaten in Scheiben

-Waschen Sie den Salat

-Aus dem Senf, dem Ketchup und der Sauce stellen Sie die Burgersauce her

-Drehen Sie das Rindfleisch zu Hackfleisch (oder verwenden Sie fertiges, gekauftes Rinderhack)

-Würzen Sie alles mit Salz und Pfeffer und vermengen Sie das Ganze gut

-Aus dem Hack 200 Gramm schwere Kugeln formen und dabei etwas kneten

-Händer mit ein wenig Wasser befeuchten und die Patties formen

-In der Mitte der Patties können Sie mit dem Handballen eine flache Kuhle eindrücken

-Alternativ können Sie die Patties auch mit der mit Wasser befeuchteten Burgerpresse formen

-Jetzt können Sie die erste Burgerseite für ca. 4 Minuten grillen, die zweite anschließend für ca. 2 Minuten grillen.

-Legen Sie das fertig gegrillte Fleisch zur Seite, darauf die Zwiebelringe geben und mit Käse bestreuen

-Den Bacon auf den Grill legen

-Auch die Brötchen auf den Grill geben und dabei die Schnittseite auf den Warmhaltebereich legen und kurz rösten

-Den Boden der Brötchen mit der vorbereiteten Sauce bestreichen

-Salat und Tomaten auflegen, darauf das Fleisch legen

-Abschließend den Bacon und den Deckel oben auflegen

-Fertig