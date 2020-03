Die Tester des Gourmetführers Guide Michelin haben mit dem Berliner "Rutz" erstmals ein Restaurant in der Hauptstadt mit drei Sternen bewertet. Insgesamt wurde die Top-Auszeichnung dieses Jahr wie bereits 2019 bundesweit zehnmal vergeben. Das geht aus dem jüngsten Guide Michelin hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Eine ursprünglich geplante Gala in Hamburg war wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden.

Bittere Nachrichten gab es für die abgebrannte "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn. Dem Traditionshaus, das sich 27 Jahre lang in Folge mit drei Sternen schmücken konnte, wurden diese aberkannt - allerdings nicht aus Qualitätsgründen, sondern weil das Restaurant nach dem Feuer für längere Zeit geschlossen werden muss.

In Deutschland gibt es so viele Zwei-Sterne Restaurants wie nie zuvor. 43 Häuser werden jetzt in dieser Kategorie gelistet, darunter gleich sieben Neuzugänge, wie aus dem Guide Michelin 2020 hervorgeht. Alles in allem zeichnet der aktuelle Restaurantführer 308 Häuser aus.

Schwarzwaldstube nicht mehr aufgeführt

Beim Brandunglück Anfang Januar gingen auch Deutschlands dienstältestes Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube und das Ein-Sterne-Restaurant Köhlerstube in Flammen auf. Für die Inhaberfamilie und die Mitarbeiter der Traube Tonbach gibt es nun einen weiteren Verlust zu verschmerzen: die zerstörten Spitzenrestaurants werden in der 2020er Ausgabe des Guide Michelin nicht mehr gelistet und büßen damit ihre Michelin- Auszeichnungen ein.