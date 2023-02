von Daniel Bakir Ketchup-Klatsche von Öko-Test: Der Marken-Klassiker von „Heinz“ ist im Vergleichstest komplett abgeschmiert. Das lag vor allem an Schimmelpilzgiften in der Flasche.

Beim großen Ketchup-Test hat Öko-Test ausgerechnet dem Klassiker von Heinz ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. "Heinz Tomato Ketchup" von US-Konzern Kraft Heinz erhielt als einziges von 20 getesteten Produkten das Gesamturteil "ungenügend". Ein weiterer Test-Kandidat ("Hellmann’s") war "mangelhaft", der Rest erhielt Noten zwischen "sehr gut" und "ausreichend".

Der Ketchup von Marktführer Heinz habe "ein erhebliches Problem mit Schimmelpilzgiften", schreibt Öko-Test. So sei im Labor eine erhebliche Belastung mit Alternariol (AOH) festgestellt worden, das als potenziell gesundheitsschädlich gilt. Das Alternaria-Toxin kann in den Ketchup gelangen, wenn Hersteller überreife oder schimmelige Tomaten verwenden.

Den EU-Richtwert für Alternariol in verarbeiteten Tomatenerzeugnissen hat Heinz laut Öko-Test fast um das Fünffache überschritten. Zwar wies das Labor auch in anderen Testprodukten Schimmelpilzgifte nach, allerdings in wesentlich geringeren Mengen. Öko-Test hat Heinz die problematischen Laborergebnisse nach eigenen Angaben mitgeteilt, aber keine Antwort erhalten. Der stern hat den Konzern ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten, eine Antwort steht noch aus.

Heinz-Ketchup ist die größte Zuckerbombe

Schimmelpilzgifte waren nicht das einzige Problem, das die Öko-Tester mit dem Heinz-Ketchup hatten. Das Markenprodukt des Food-Riesen enthielt zudem den höchsten Zuckeranteil aller Testkandidaten: 25,3 Gramm Zucker je 100 Milliliter machen Heinz-Ketchup zur größten Zuckerbombe im Ketchup-Vergleich. Andere Hersteller haben den Zucker-Anteil in letzter Zeit zumindest etwas zurückgeschraubt.

Außerdem machte Kraft Heinz als einziger Hersteller gegenüber Öko-Test keinerlei Angaben über Herkunft und Lieferkette der verwendeten Tomaten. Das ist insofern relevant, als es in Sachen Umwelt- und Arbeitsbedingungen bei vielen Tomatenproduzenten nicht zum Besten steht. Ein Hauptanbaugebiet ist etwa die chinesische Provinz Xinjiang, wo die Volksgruppe der Uiguren systematisch in Arbeitslagern festgehalten wird.

Es gab aber auch eine Reihe guter Ketchups und zwei sehr gute im Test. Bei den Bio-Marken schnitt der Tomaten-Ketchup von Zwergenwiese am besten ab. Die Inhaltsstoffe waren sehr gut und die Schadstoffbelastung unbedenklich. Sogar der Zuckergehalt ist gegenüber der letzten Untersuchung 2020 immerhin von 27 auf 19 Gramm je 100 Milliliter reduziert worden. Gesamturteil: sehr gut. Bei denn konventionellen Tomaten-Ketchups überzeugte das Discounter-Produkt von Penny ebenfalls mit der Note sehr gut.

Den gesamten Ketchup-Test gibt es online bei Öko-Test