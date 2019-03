Im Oktober 2001 erschien das Buch "Wasser und Salz, Urquell des Lebens", das war der Startschuss für den Hype rund ums Himalaya-Salz. Der Autor Peter Ferreiras propagierte das Salz als Allheilmitel für Zivilisationskrankheiten. Es könne Fehlernährung korrigieren. Wie das? Himalaya-Salz enthalte 84 chemische Elemente, die in einem ähnlichen Mischungsverhältnis wie das menschliche Blut daherkämen. Zusätzlich habe das Salz dieselben "energetischen Schwingungen" wie der menschliche Organismus.

Diese Informationen plus die hübsche rosa Farbe des Salzes halfen womöglich bei dem Irrglauben, dass Himalaya-Salz etwas Besonderes, ja, womöglich sogar gesund sei. Alles völliger Quatsch. Die Angaben rund um die Wirkweise des Salzes hat angeblich ein "Institute of Biophysical Research" mit Sitz in Las Vegas bestätigt, das aber nach Recherchen gar nicht existiert. Ferreira war übrigens auch Inhaber der Firma Lichtkraft, einer der größten Vertreiber von Himalaya-Salz-Produkten.

Himalaya-Salz: Alles nur erfunden

Fakt ist: Himalaya-Salz besteht hauptsächlich aus Natriumchlorid, die rötliche Farbe verdankt es Eisenionen, die von Eisenoxidverunreinigungen stammen. Einen gesundheitlichen Vorteil? Den bietet Himalaya-Salz nicht. 2002 untersuchte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 15 verschiedene Proben des Salzes. Sie stellten den hohen Gehalt von Natriumchlorid fest: durchschnittlich etwa 98 Prozent. Der Anteil an sonstigen Mineralien und Spurenelementen sei mit dem von Meersalz vergleichbar.

Für positive Auswirkungen auf die Gesundheit gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Als sicher gilt aber, dass es sich beim Himalaya-Salz um ein gewöhnliches Speisesalz handelt, das einfach nur gut vermarktet wird - und mit seiner propagierten Wirkweise den Verbraucher in die Irre führt. Und auch der Name stimmt so eigentlich nicht. Denn der Abbau des Salzes findet zum größten Teil in einem Mittelgebirge der pakistanischen Provinz Punjab statt. Also 200 Kilometer südwestlich des Himalaya-Gebirges.

Händler sagt transparent, dass Himalaya-Salz völliger Quatsch sei

Abgefahren: Der Händler Biomare in Leipzig klärt seine Kunden auf, dass #HimalayaSalz eigentlich Quatsch und überteuert ist. pic.twitter.com/Ln1Hxi6cTf — Florian Treiß (@ftreiss) March 8, 2019

Das wollte der Händler Biomare jüngst nicht mehr so stehen lassen. Eigentlich hatten sie das Salz bereits aus dem Handel genommen, aber die Nachfrage war da, so stellten sie das Salz wieder ins Regal. Nicht ohne den Hinweis, dass Himalaya-Salz eigentlich Quatsch und auch überteuert sei. In einem Hinweis für Verbraucher erklärt der Händler, dass das Salz nicht aus dem Himalaya komme, denn dort gebe es keine Salzvorkommen. Zusätzlich handele es sich um ein gewöhnliches Steinsalz, das es so auch in Deutschland gebe - und ein Großteil der dem Himalaya-Salz zugeschriebenen Eigenschaften treffe entweder auf Steinsalze zu oder sei frei erfunden.

Das Fazit von Biomare: Die Geschichten seien in Umlauf gebracht worden, um einen überhöhten Preis erzielen zu können.