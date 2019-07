Es war die "New Nordic Cuisine" und deren Pate René Redzepi, die Kopenhagen und deren Küche international bekannt machten. René Redzepi ist ein Meister seines Fachs. Er hat die nordische Küche revolutioniert. Ihm ist es zu verdanken, dass Dänemark eines der besten Restaurants der Welt beheimatet. Das Noma in Kopenhagen ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und wurde mehrfach zu "The World's 50 Best Restaurant" gewählt, meist auf den vorderen drei Plätzen. Es ist eines der einflussreichsten Restaurants überhaupt.

Smørrebrød liegt im Trend

Roggenbrot, Eier und Kaffee: So beginnt ein Tag in Kopenhagen. oder aber man holt sich eine ofenwarme knusprige Backware aus einer der kleinen Bäckereien. Beliebt sind beispielsweise Zimt - oder Kardamombrötchen.

Zum Mittagessen soll's in Kopenhagen schnell gehen, deshalb gibt es nur etwas auf die Hand. Im Trend liegt smørrebrød - ein liebevoll und aufwendig belegtes Brot, bei dem alle Zutaten sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Wer das Brot nicht gern zwischendurch isst, kann sich auch an den Tresen oder in ein Restaurant setzen.

Abends gibt's herzhafte Eintöpfe, Suppen und Braten, vor allem in den Wintermonaten. Doch schon beim geringsten Sonnenstrahl wird in Kopenhagen der Grill eingeheizt. Die Dänen grillen gern zu Hause in geselliger Runde mit Familie und Freunden.

Welche Gerichte Sie unbedingt probieren und vor allem auch selber zubereiten sollten, erfahren Sie in folgender Rezeptstrecke.

