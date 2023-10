von Denise Snieguolė Wachter Die Beliebtheit des orientalischen Kichererbsen-Dips nimmt nicht ab: Hummus bleibt ein Bestseller. Die gute Nachricht: Mehr als die Hälfte der von "Ökotest" überprüften Hummus-Aufstriche sind "sehr gut", aber Mineralölverunreinigungen und Glyphosat trüben das Bild.

Beginnen wir mit den schlechten Nachrichten. "Ökotest"wiederholt es seit jeher gebetsmühlenartig: Das Problem mit den Mineralölverunreinigungen. Auch im Hummus-Test sind sie wieder ein Thema. In einem Produkt von Kaufland wurden Mineralölbestandteile nachgewiesen, darunter auch aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), die als besonders bedenklich gelten, da einige von ihnen krebserregend sein können. Diese Verunreinigung ist besonders besorgniserregend, da sie ausgerechnet in einem Bio-Hummus gefunden wurde.

Darüber hinaus wurden in Hummus-Produkten von Lidl und Aldi Glyphosat-Rückstände gefunden. Glyphosat ist ein umstrittenes Herbizid und wird von verschiedenen Stellen hinsichtlich seiner Sicherheit unterschiedlich bewertet. In diesem Fall gab es keine gesetzlichen Grenzwerte für Hummus, daher wurden die Gehalte als "in Ordnung" betrachtet. Dennoch stößt das Vorhandensein von Glyphosat in Hummus auf Kritik.

Schlechter Geschmack und andere Säuren

Neben den Verunreinigungen wurden auch geschmackliche Unterschiede festgestellt. Ein Produkt von "King Cuisine" erhielt aufgrund eines "galligen, deutlich anhängenden Bittergeschmacks" eine schlechte Bewertung im Geschmackstest. Geschmacksexperten wurden hinzugezogen, um die sensorische Qualität der Produkte zu bewerten.

Hummus sollte aus Kichererbsen, Sesampaste, Zitronensaft, Knoblauch, Kreuzkümmel und Salz bestehen. Allerdings halten sich nicht alle Hersteller an diese traditionelle Rezeptur. Einige ersetzen beispielsweise den Zitronensaft durch andere Säuren oder verwenden weniger Sesampaste (Tahin), was in den Ursprungsländern als Qualitätsmerkmal gilt.

Süßkartoffel-Artischocke-Hummus Süße von der Kartoffel, Extravaganz von den Artischocken: Wer Hummus einmal ganz anders probieren möchte, paart die Kichererbsen mit Süßkartoffel und eingelegten Artischocken. Schwarzer Sesam sorgt für das i-Tüpfelchen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Mehrheit der getesteten Hummus-Produkte erhielt die Bewertung "sehr gut". 19 Produkte hat "Ökotest" geprüft, zehn davon sind Bio-Produkte. Den "Classic Hummus" von Alnatura (2,65 Euro pro 200 g) und den Edeka Hummus Natur (1,66 Euro) kann man bedenkenlos verzehren. Vorsicht: Hummus verdirbt aufgrund seines hohen Wassergehaltes relativ schnell, deshalb geöffnet schnell verputzen.

