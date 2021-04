Mit seinen ausgefallenen Eiskreationen auf dem Youtube-Kanal "Ice Cream Rolls" erreicht der Hamburger Gil Grobe ein Millionen-Publikum in aller Welt - vor allem in Asien und den USA erfreuen sich Menschen an seinen Video-Clips. Jetzt hat der 40-Jährige die Schallmauer von zehn Millionen Abonnenten auf der Videoplattform erreicht. O-TON "Also erstmal war damit gar nicht zu rechnen, also das ist wirklich eine Zahl, die Dimension ist ja wirklich gigantisch, dass muss man sich immer wieder selber klar machen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass es ja nicht nur deutsche Abonnenten sind sondern es ist ein internationales Publikum." Was die Menschen so faszinierte: die Zubereitung so genannter Ice Cream Rolls. Auf einer minus 30 Grad kalten Platte wird flüssiges Eis mit Spachteln mehrfach glatt gestrichen und mit Zutaten wie beispielsweise zerkleinerten Früchten vermengt. Wenn die Schicht dünn genug ist, gefriert das Eis und wird in Form von kleinen Rollen von der Platte gekratzt und serviert. O-TON "Es ist eine Art, oder ein neuer Prozess, Eiscreme herzustellen, das gab es bisher in der Form noch nicht. Das ist sehr entertaining, es ist eine Art Erlebniskochen und das begeistert die Leute, das fasziniert die Leute, die Leute sind sehr satistified und das ist unter anderem auch eben ein Grund dafür, dass das so gut funktioniert." Mittlerweile lädt Grobe zusammen mit seinem Team jeden Tag ein neues Video hoch, das er zu Hause in seinem Studio erstellt. Für die Zukunft kann er sich auch vorstellen, eine eigene Eisdiele in Hamburg zu eröffnen.