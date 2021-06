Fleischlose Ernährungsweisen und entsprechende Alternativprodukte sind im Kommen. Ob Tofu, Soja oder sogar Insekten, die Deutschen sind bereit zumindest einmal zu probieren.

Vegane Burger, Würstchen oder Schnitzel sind nicht gerad in aller Munde, aber doch weit verbreitet. Aber welcher Fleischersatz ist am populärsten? Statista hat zusammen mit YouGov erhoben, welche Produkte die Deutschen schon probiert haben. Auf Platz eins steht mit einigem Abstand Tofu. 41 Prozent der Befragten haben das aus der Sojamilch der weißen Sojabohnen hergestellte Produkt bereits gegessen. Dahinter folgen mit einigem Abstand Sojafleisch und schwarze Bohnen. Am wenigsten verbreitet sind Jackfrucht und das ebenfalls auf Soja basierende Tempeh.

Längst haben es Fleischersatzprodukte aus der Exotenecke in den Mainstream beziehungsweise aus dem Reformhaus in den Supermarkt geschafft. Aber werden die veganen oder vegetarischen Alternativen auch gegessen? Von den 2.034 befragten Erwachsenen haben 27 Prozent bereits fleischlose Burger probiert. Ähnlich viele haben sich schonmal auf Würstchen oder Schnitzel eingelassen, wie der Blick auf eine weitere Statista-Grafik zeigt. Dagegen sind vergleichsweise wenige mit tierfreiem Geschnetzeltem oder Gyros in Kontakt gekommen.

Für Menschen, die nicht auf tierisches Eiweiß verzichten wollen, könnten künftig Laborfleisch oder Insekten eine Alternative sein. Ersteres ist zwar hier noch nicht auf dem Markt, wird es aber sicher bald sein. Krabbeltiere aller Art sind indes bereits verfügbar, zum Beispiel Burger, die teilweise aus den Larven des Getreideschimmelkäfers bestehen. Das Interesse an beiden Produkten hält sich jedenfalls ungefähr die Waage. Männer können sich die beiden nichtveganen Fleischalternativen deutlich besser vorstellen als Frauen. Der Blick auf die Altersgruppen verdeutlicht, dass der Ekel vor Petrischalen- und Käferfleisch mit dem Alter zunimmt.