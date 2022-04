"Fleischersatzprodukte" sind für manche Menschen immer noch etwas merkwürdig Triggerndes: Ihrer Meinung nach sollten Vegetarier ausschließlich Salat mümmeln. Zum Glück muss das heutzutage niemand, denn das fleischfreie Angebot wird immer größer.

Um es vorweg zu nehmen: Ich bin eine sehr genügsame Vegetarierin. Vermutlich zwangsläufig, denn mit dem Fleischessen habe ich etwa 1995 aufgehört, mit ungefähr zehn Jahren, und damals gab es gerade einmal die allerersten semi-ambitionierten Fleischersatzprodukte auf dem Markt. Streng riechende Würstchen im Glas, aus dem Reformhaus, oder getrocknete Sojaschnitzel im Katzenfutterlook, beides zu natürlich exorbitanten Preisen. Ich fand trotzdem alles davon super, wenn meine Gott sei Dank in diesem Punkt sehr entspannten (fleischessenden) Eltern mir den Gefallen taten und gelegentlich als extra Schmankerl so etwas mitbrachten. Wenn nicht, war ich aber auch mit den Basics happy: Mein Lieblingsessen war lange "Reis mit Brokkoli" – ich sag ja: genügsam – Gemüse, Nudeln, Käsebrot – ich brauchte nix Extravagantes.

Auf Familienfeiern war ich mit den Gemüsebeilagen glücklich, während alle anderen ihren Braten bekamen, beim Schützenfest konnte ich auf die Currywurst verzichten und bekam stattdessen die Toastbeilage mit extraviel Hela-Gewürzketchup und Senf. Top. Warum ich das so ausführlich begründend schreibe? Weil es keiner besonderen hellseherischen Fähigkeiten bedarf, um vorherzusehen, dass sonst die ersten paar Facebook-Kommentare unter diesem Text ungefähr so lauten werden: "Wenn man Vegetarier sein will, soll man halt Gemüse essen.", "Wieso will man aus etwas Fleisch machen, was kein Fleisch ist?", "Fleischersatz ist doch künstlich und ungesund und eklig, im Gegensatz zu leckerem püriertem Antibiotika-Hähnchen, in Schweinedarm gepresst."

Vegetarier mögen Ersatzprodukte, brauchen sie aber nicht

Kein Vegetarier oder Veganer braucht Fleischersatzprodukte. Glaubt uns, wir haben auch die letzten 20 Jahre, als diese Dinge noch eine Rarität waren, prima ohne überstanden. Gemüse ist super, wir lieben Gemüse, es macht mindestens 80 Prozent unserer Ernährung aus. Wir vermissen nichts. Aber wisst ihr was? Wenn es Fleischersatzprodukte gibt, die lecker sind, die aus soliden Zutaten bestehen (wir lesen durchaus die Inhaltsangaben auf Packungen, aus leidlicher Erfahrung), und die einigermaßen erschwinglich sind – weshalb sollten wir sie dann nicht kaufen, wenn wir Lust darauf haben? Nur wenige Menschen werden zu Vegetariern, weil ihnen Fleischprodukte nicht schmecken – sondern weil sie wissen, wie Fleischprodukte entstehen. Wenn man also etwas Leckeres herstellen kann, ohne dass dafür Tiere sterben müssen, dann sehe ich daran nichts Falsches.

Und inzwischen scheinen entsprechende Produkte nicht mehr nur klassische Vegetarier und Veganer zu interessieren. Viele Menschen, die eigentlich Fleisch essen, ihren Konsum aber reduzieren wollen, gönnen sich zwischendurch auch mal vegane Wurst oder vegetarische Schnitzel – und stellen fest, dass die heutzutage wirklich lecker sind. Neben solchen "typischen" Ersatzprodukten – Aufschnitt, "Fleisch"wurst, Würstchen, Schnitzel, Nuggets etc. – gibt es aber inzwischen auch immer mehr einfallsreichere Fertiggerichte. Von Frosta gibt es beispielsweise gar vegetarisches "Hühner"frikassee, Iglo hat seine "Green Cuisine"-Reihe gerade kräftig ausgebaut, mit inzwischen kreativeren und leckereren Optionen. Und mit vegetarischen Fischstäbchen (die lecker sind)!

Ein Wandel, den man nicht vorhersehen konnte

Ich freue mich über diesen Wandel in den Supermarktregalen, der ja auch einen gesellschaftlichen Wandel widerspiegelt. Mit beidem hätte ich vor zehn Jahren niemals gerechnet, aber ich freue mich, dass ich da überrascht wurde. Es ist für mich inzwischen möglich, "ganz normal" zu kochen, fast jedes "Fleisch"-Gericht ließe sich mittlerweile mit vegetarischen Produkten nachkochen, und in den meisten Fällen würde das geschmacklich nicht einmal auffallen. Nach wie vor sind jedoch entsprechende Produkte bei mir eher die Ausnahme, etwas "Besonderes", aber ich bin froh darüber, dass Vegetarier und Veganer nun dieses sehr viel größere Angebot haben – und es auch für alle anderen Menschen inzwischen viel einfacher ist, auch mal fleischfreie Tage einzulegen.