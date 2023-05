Indisch kochen: Vier Gewürze, die Sie in Ihrem Regal haben sollten

Für indische Köchinnen und Köche ist die silberglänzende Gewürzdose das wichtigste Werkzeug und der Schlüssel zu den besonderen Gerichten der indischen Küche. Der Behälter wird als Dabba bezeichnet und bewahrt Gewürze frisch und geordnet an einem praktischen Ort auf.

Der Unterschied zu einem Gewürzregal besteht darin, dass die einzelnen Dosen im Behälter offen sind und man nach Belieben eine Prise von diesem und eine Prise von jenem hinzufügen kann – ohne an den Deckeln herumwerkeln zu müssen. Im Dabba sind die Gewürze je nach Region Indiens individuell und passt sich auch dem Geschmack der Köchinnen und Köche an. Für authentische indische Rezepte kommt man an vier Gewürzen nicht vorbei: Kreuzkümmel, Kurkuma, Chili und Garam Masala. Was Sie damit zubereiten können, erfahren Sie in folgender Fotostrecke.