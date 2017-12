Anfang des Jahres flog Schauspieler Til Schweiger der Preis seines Leitungswassers in seinem Hamburger Restaurant "Barefood Deli" um die Ohren. Für einen Liter aufbereitetes Wasser verlangt Schweiger 4,20 Euro. "Abzocke" verlauteten die einen, viel frecher fanden die anderen den Preis für sein Bier, das Tils.



In einem Interview mit dem stern Anfang Dezember rechnete Til Schweiger noch einmal mit dem Thema ab. Er gebe es langsam auf mit dem Wasser, schließlich verkaufe er in Hamburg fast das günstigste Wasser. Er habe zwei Gegendarstellungen gegen die Hamburger Morgenpost erwirkt, die "diesen Schwachsinn", wie Schweiger wörtlich sagte, "in die Welt gesetzt hat".





Das Thema um Schweigers aufbereitetes Leitungswasser wurde in der Presse hitzig diskutiert. Dabei war es in nicht der einzige Gastrozoff des Jahres. Die Medien mokierten sich über die Essenswahl des US-Präsidenten genauso wie über den scharfen Burger von Attila Hildmann.



Kulinarische Aufreger gab es aber nicht nur auf der Seite der Prominenten. Billigfleisch von Aldi-Süd erzürnte einen Verbraucher und die sozialen Medien fast genauso sehr wie der Bratwurststreit von Christina Wagner in Thüringen. Die spektakulärsten Aufreger in der Gastronomie des Jahres 2017 haben wir für Sie in folgender Bilderstrecke zusammengefasst.