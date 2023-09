Gerösteter Blumenkohl, gemogelte Romesco-Sauce & zerstoßene geröstete Mandeln

Das Leben ist schöner mit Romesco-Sauce! Ob zu leckerem Gemüse genossen, wie diesem Blumenkohl, zu Fisch, Geflügel oder Lamm – sie macht Freude, bei der Zubereitung wie auf dem Teller.

Für 4 Personen. Fertig in 45 Minuten

Zutaten:

1 Blumenkohl (800 g), 4 Knoblauchzehen, 100 g helles Sauerteigbrot, 50 g blanchierte Mandeln, 1 Glas geröstete rote Paprikaschoten in Lake (460 g)

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Nur die äußeren welken Blätter des Blumenkohls entfernen und den Strunk etwas kürzen. Den Blumenkohl halbieren, in 3cm dicke Spalten schneiden und in einer großen ofenfesten Form in etwas Olivenöl und Rotweinessig wenden. Mit Meersalz und schwarzem Pfeffer würzen und im Ofen 35 Minuten rösten, bis der Blumenkohl goldbraun und durchgegart ist. Inzwischen den Knoblauch schälen, das Brot in Stücke zupfen und mit den Mandeln in einer zweiten ofenfesten Form verteilen. 15 Minuten, bevor der Blumenkohl fertig ist, die zweite Form ebenfalls in den Ofen schieben.

Sobald die Garzeit beendet ist, beide Formen aus dem Ofen nehmen. Eine Handvoll Mandeln beiseitelegen, den Rest mit dem Knoblauch und dem gerösteten Brot in den Mixer geben. Die abgetropften Paprikaschoten sowie 2 EL Olivenöl und 1 Schuss Rotweinessig hinzufügen und mixen, bis die Sauce glatt und seidig ist. Falls nötig, mit einem Schuss Wasser verdünnen und sorgfältig abschmecken. Die Sauce auf eine Platte gießen und den Blumenkohl darauf anrichten. Die restlichen Mandeln zerstoßen oder hacken, den Blumenkohl damit bestreuen und servieren.