Just Spices Adventskalender im Check: Was versteckt sich hinter den 24 Türchen?

von Anna Scheibe Kennen Sie das auch: Obwohl Ihr Gewürzregal zahlreiche Aromen abdeckt, fehlt immer mindestens eine Zutat, wenn Sie etwas Neues ausprobieren möchten? Just Spices hat sich dieser Koch-Misere angenommen und eine Lösung entwickelt: fertige Gewürzmischungen. 24 davon verstecken sich im diesjährigen Adventskalender. Der stern hat alle Türchen geöffnet.

Klassische Adventskalender, die mit Schokolade gefüllt sind, gehören zu den Verkaufsschlagern in der Vorweihnachtszeit. Trotzdem oder gerade deswegen erfreuen sich alternative Leckereien – versteckt hinter 24 Türchen – seit Jahren einer steigenden Beliebtheit: Von salzigen Snacks über alkoholhaltige Getränke bis hin zu körnigen Müslimischungen können Interessierte zwischen einer Vielzahl an "essbaren" Geschenkideen wählen. Unsere Autorin beispielsweise ist eine leidenschaftliche Hobbyköchin, die sich weniger über Schokolade als vielmehr über neue Gewürze oder Rezeptideen freut. Aus diesem Grund hat sie den Adventskalender von Just Spices genauer unter die Lupe genommen.

Affiliate Link Just Spices Adventskalender 2022 Kochbuch Jetzt shoppen 104,99 €

Hintergrund: So entstand die Idee zu Just Spices

Angefangen hat alles in einer Studenten-WG: Als Ole, Bela und Florian indisch kochen wollen, fällt ihnen auf, dass sie die meisten Gewürze für ein authentisches Gericht nicht zu Hause haben. Natürlich bestand die Möglichkeit, alle Zutaten einzeln nachzukaufen – doch stattdessen beschloss das Kochtrio, gemeinsam um die Welt zu reisen auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen für ihr neues Projekt: Just Spices. Das Start-up wurde 2012 gegründet, nur zwei Jahre später kamen schon die ersten Gewürzmischungen auf den Markt. Inzwischen umfasst das erfolgreiche Unternehmen ein buntes Potpourri an Produkten, die jedes Gericht ohne künstliche Zusatzstoffe aufpeppen sollen: Ob Frühstück oder Snack, Brot oder Kuchen, Lunch oder Dinner – Just Spices hat für (fast) jedes Gericht ein passendes Gewürz. 24 davon verstecken sich im Adventskalender 2022.

Spoiler: Das steckt im Just Spices Adventskalender

Der Adventskalender wurde per Post verschickt und kam in einem extra von Just Spices designten Karton bei unserer Autorin an. Nach dem Öffnen des Pakets musste er zuerst aus seinem ebenfalls für diesen Anlass dekorierten Mantel aus Pappe gewickelt werden. Dabei fiel unserer Testerin sofort auf, dass in die Außenhülle mehrere Postkarten mit Weihnachtsmotiven gestanzt waren, die einfach nur aus dem Papier herausgedrückt werden mussten. Eine nette Idee. Doch zurück zum Inhalt: Hinter jedem der 24 Türchen versteckt sich eine Gewürzmischung in Originalgröße (sprich als Dose) von Just Spices. Hinter einem der Türchen kam sogar noch ein Gutschein für den Onlineshop mit einem Warenwert von 5 Euro zum Vorschein, der – von Kalender zu Kalender – individuell hoch ausfallen kann: der höchste Wert liegt bei 50 Euro. Als weiteres Gimmick findet sich auf jeder Rückseite der 24 Türchen eine Rezeptidee, die über einen scannbaren QR-Code eingesehen werden kann. On top gibt es zu dem Just Spices Adventskalender ein Kochbuch mit über 100 Nudel-Gerichten, das im Verkauf allein schon 24,99 Euro kostet. Trotzdem sind die Gewürze natürlich das Highlight.

Spoiler-Alarm: Im Adventskalender von Just Spices verstecken sich diese 24 unterschiedlichen Gewürzmischungen. © stern

Kann der Gewürz-Adventskalender überzeugen?

Alle Gewürzmischungen sind frei von tierischen Produkten und somit rein pflanzlich. So weit, so gut. Was unsere Leser:innen aber wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist die Frage, ob der Adventskalender von Just Spices seine knapp über 100 Euro wert ist? Unsere Autorin sagt: Ja. Denn Fakt ist, dass eine Dose im Einzelhandel zwischen 4,99 und 5,99 Euro kostet, wodurch sich bei 24 Türchen ein Warenwert von mindestens 120 Euro ergibt – on top kommt dann noch das Kochbuch mit 100 Nudel-Rezepten, das allein schon knapp 25 Euro kostet. Abgesehen davon finden sich unter den verschiedenen Gewürzmischungen nicht nur bekannte Klassiker von Just Spices, sondern auch zwei brandneue Gewürze sowie eine exklusive Special Edition des beliebten Avocado Toppings. So viel sei schon einmal verraten. Besonders wichtig zu erwähnen ist auch, dass es insgesamt 24 unterschiedliche Gewürzmischungen sind, sodass sich keine doppelt. Unserer Autorin gefiel dabei vor allem die ausgewogen Mischung an Aromen für Fisch und Fleisch, Soßen und Dips, Salate oder einfaches Gemüse.

Zu ihren fünf Highlights zählen diese Gewürzmischungen:

"Kaffee Kuss" (Inhalt: Mandeln, Kakaopulver, Zimt) "Apfel Zimt Oatmeal Spice" (Inhalt: Zimt, Apfel, Mandeln, Hanfsamen, Meersalz, Vanille, Anis) "Knoblauch Pfeffer" (Inhalt: Pfeffer, Knoblauch, Rohrzucker, Meersalz, Zwiebel, Piment, Paprika, Thymian) "Asia Bowl Topping" (Inhalt: Fleur de Sel, Paprika, Ingwer, r Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Karotte, Koriander, Lauch, Kreuzkümmel, Zitronenmyrte) "Bolognese Gewürz" (Inhalt: Paprika, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Oregano, Pfeffer, Bohnenkraut, Thymian, Chili, Macisblüte, Schnittlauch, Lorbeer)

Unser Fazit

Der Kalender ist nicht nur seinen Preis wert, sondern weiß durch seinen Inhalt zu überzeugen – vorausgesetzt, dass die zu beschenkende Person gerne und oft kocht. Insgesamt findet unsere Autorin die gesamte Umsetzung sehr ansprechend: von der kreativen Verpackung aus Papier und Pappe über die kleinen und großen Gimmicks bis hin zu den liebevollen Designs und Details. Einzig die Tatsache, dass die Dosen farblich wenig Varianz zeigen und sich somit optisch stark ähneln (was zur Verwechslungsgefahr führen kann), fiel unserer Testerin negativ auf. Weihnachten kann also kommen, Gewürze zum Kochen hat sie jetzt genug.

Quelle: Just Spices

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.