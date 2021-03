Klar, Kartoffelsalat gibt es in unzähligen Varianten. Doch wenn Sie dieses Rezept probieren, wollen Sie danach kein anderes mehr essen. Der Grund: frisch geröstete Kürbiskerne - und Feldsalat.

Das Rezept und die Zutaten:

Kartoffelsalat mit Kürbiskernöl und Feldsalat

Zutaten für vier Portionen:

600 Gramm Kartoffeln (achten Sie darauf, dass die Kartoffeln mehlig oder festkochend sind)

200 Milliliter Gemüsebrühe

2 Zwiebeln

3 Esslöffel Senf

2 Esslöffel Zucker

5 Esslöffel Apfelessig

4 Esslöffel Öl

4 Esslöffel Kürbiskernöl

100 Gramm Feldsalat

80 Gramm Kürbiskerne

Pfeffer und Salz

Und so geht’s





1.Die Kartoffeln in einem Topf (ungepellt, bei geschlossenem Deckel) etwa 10 Minuten kochen lassen

2.Die Kürbiskerne in einer flachen Pfanne anrösten (Achten Sie darauf, dass die Kerne nicht anbrennen und schütteln Sie die Pfannen hin und wieder)

3.Die Kürbiskerne nun mit etwas Salz abschmecken und anschließend unter Zugabe von ein wenig Zucker karamellisieren

4.Die Kürbiskerne beiseite Stellen (werden erst wieder zum Anrichten benötigt)

5.Hacken sie zwei Zwiebeln klein, geben Sie diese in einen Topf/eine Pfanne und braten Sie die Zwiebel glasig an – zum Schluss mit der Gemüsebrühe ablöschen

6.Pellen Sie jetzt die (möglichst noch heißen) Kartoffeln

7.Schneiden Sie die Kartoffeln in 4 Millimeter breite Scheiben

8.Geben Sie die noch warmen Kartoffeln in eine Schüssel zusammen mit der Brühe und übergießen Sie das Ganze mit den angebratenen Zwiebeln

9.Geben Sie zu Kartoffeln, Zwiebeln und Brühe noch 3 Esslöffel Senf dazu

10.Gut vermengen, solange die Mischung noch warm ist

11.Noch Apfelessig, Salz, ein wenig Zucker und Pfeffer zu dem Salat geben, abschließend einen Schuss Kürbiskernöl dazugeben

12.Den Kartoffelsalat für etwa 15 Minuten ziehen lassen, bis er abgekühlt ist

13.Feldsalat unter den Kartoffelsalat heben

14.Jetzt die vorbereiteten Kürbiskerne hinzugeben. Mit ein wenig Kürbiskernöl beträufeln. Fertig