von Denise Snieguolė Wachter In der Einfachheit liegt die Krux: Tim Mälzer schmeckt nichts mehr und schwitzt wegen Hausmannskost. Das Liebespaar Elif Oskan und Markus Stöckle treffen den TV-Koch an der Achillesferse.

Dass ihm einer nicht mehr reicht, hat Tim Mälzer bereits unter Beweis gestellt. In der vierten Episode von "Kitchen Impossible" lädt er sich wieder zwei Kontrahenten ein, diesmal sogar ein Liebespaar: Elif Oskan und Markus Stöckle, die je ein Restaurant in Zürich betreiben. Sie kochen beruflich zwar getrennt, aber am heimischen Herd auch gern zusammen. Mälzers Idee ist es, einen Keil zwischen sie zu treiben. Vergeblich: Am Ende siegt die Liebe.

Das sind die Highlights der vierten Folge von "Kitchen Impossible"

Das sind die Duelle

Tim Mälzer fordert Elif Oskan und Markus Stöckle heraus. Oskan betreibt das Restaurant "Gül" in Zürich, dass sich moderner türkischer Küche verschrieben hat. Bei Stöckle geht's im "Rosi" mit Hausmannskost zünftiger zu. Mälzer kocht in dieser Folge in London im Sternerestaurant "Trivet" und in Unterthingau im Ostallgäu bei Stöckles Mutter.

Elif Oskan und Markus Stöckle dürfen in Wien bei Zweisternekoch Konstantin Filippou ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und müssen in Singapur an einem Streetfoodstand den Snack "Oyster Cake" zubereiten.

Der schönste Moment

Eine Liebeserklärung anderer Art gibt's erneut für Mälzers Mentor Gennaro Contaldo. Es scheint, wenn er in der Nähe ist, dreht der Kompass des TV-Kochs durch: "Ich liebe diesen Mann so sehr", sagt Mälzer. "Alles, was ich bin, habe ich ihm zu verdanken." Wie ein Sohn, der seinen Papa stolz machen will, möchte er das Contaldo bei der Analyse seiner ersten Box dabei ist. "Jetzt zeige ich dir, was aus mir geworden ist und womit ich mein Geld verdiene", sagt Mälzer.

Mälzers Achillesferse

Die Herausforderer Elif Oskan und Markus Stöckle schicken Tim Mälzer in die Stadt, in der sie sich kennen und lieben lernten: nach London. Bei ihrem kanadischen Kollegen Jonny Lake, der das Sternerestaurant "Trivet" betreibt, muss Mälzer das herzhaft-süße Dessert "Hokkaido Potato" nachkochen. Eine fiese Aufgabe, weil Mälzer zum einen das Dessert nicht versteht und zum anderen weder den Sake noch die Kartoffel in den einzelnen Komponenten herausschmeckt. Oksan und Stöckle treffen damit genau seine Achillesferse.

Das leckerste Gericht

Mälzer erträgt es nur schwer: Die gute Laune des Liebespaars. Keine Aufgabe trübt Oskans und Stöckles frohes Gemüt. In Singapur schickt Mälzer das Paar in ein traditionelles singapurisches Hawker Center. Hier findet man Streetfood, das es sonst nirgendwo in der Stadt gibt: Beispielsweise den "Oyster Cake". Ein herzhaftes Küchlein mit einer Füllung aus Austern, Fleisch und Shrimps, der im Fett ausgebacken wird. "Tim konnte es nicht wissen, aber wir lieben es zu frittieren", sagt Oskan. "Die Kunst der Frittierens wird immer wieder unterschätzt." Das Küchlein klingt im ersten Moment einfach, ist aber fast unmöglich originaltreu nachzukochen. Seit fast 60 Jahren bereitet Jolene Hoon, die Besitzerin des "Maxwell Fuzhou Oyster Cake" die Kuchen nach einem Rezept ihrer Mutter zu. Sie hat ganze fünf Jahre gebraucht, die Teigherstellung zu erlernen und zu perfektionieren. Oskan und Stöckle bleiben nur wenige Stunden. Am Ende sagt Oskan: "Tim hat uns mit einem Snack fertig gemacht."

Die schönste Hausmannskost

Zuhause ist es doch am schönsten, dachte sich auch das Liebespaar, das den TV-Koch in Stöckles Heimat schickt: ins idyllische Allgäu. Mälzer muss sich einer vermeintlich einfachen Aufgabe stellen. Traditionelle bayerische Klassiker von Stöckles Mutter Anneliese nachkochen. Eine Herzensküche, die Mälzer eigentlich liegt. Aber genau darin liegt oft die Krux: Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat und Dampfnudeln mit Vanillesauce kriegt der TV-Koch zwar gebacken, doch rechnet er nicht mit dem Herd, den er mit Feuerholz entfachen muss. Am Ende bringt ihn die Hausmannkost doch ins Schwitzen. Das Urteil der Jury lautet: "Bei der Mama schmeckt es einfach noch etwas besser."

Die Gewinner

Am Ende siegt die Liebe. Das sehr sympathische Paar Elif Oskan und Markus Stöckle sind nicht nur die Gewinner der Herzen, sondern schlagen auch mit ihrer Art den selbst ernannten "Mister Kitchen Impossible".

Die achte Staffel von Kitchen Impossible ist am 12. Februar gestartet und wird immer sonntags ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein. Diese und später auch alle anderen Folgen von "Kitchen Impossible" können bei RTL+ gestreamt werden.