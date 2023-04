Coca "mallorquin"

Irgendwo zwischen Pizza und Gemüseblechkuchen liegt die mallorquinische Coca. Basis ist ein genialer Knetmürbteig, bei dem bestes Olivenöl und Schmalz statt Butter verwendet werden. Herzhaft belegt wird die Original-Coca gerne mit kleingeschnippeltem, rohem Gemüse. Für meine Variante habe ich ein saftiges Paprika-Tomaten-Gemüse geschmort. Der sättigende Blechkuchen schmeckt warm und kalt – auch schon auf der Reise in den Urlaub!





Zutaten:

Für 1 Blech (4 Personen)

Fertig in ca. 75 Minuten (die Zeit zum Abkühlen und Backen schon eingerechnet)

Belag

- 3 bunte Paprikaschoten (rot, gelb, orange, zusammen ca. 750 g)

- Salz 200 g (rote) Zwiebeln 3 Tomaten (ca. 300 g) 4 EL Olivenöl 2–3 Sardellen (optional) 1 Knoblauchzehe 1–2 TL Kapern (optional)

Teig

- 100 ml Olivenöl

- 100 g Schmalz

- 150 ml kaltes Wasser

- 10 g Salz

- 500 g Weizenmehl Type 550 plus etwas mehr Mehl





Zubereitung:

1. Für den Belag die Paprikaschoten vierteln, entkernen, in feine Streifen schneiden und salzen. Die Zwiebeln halbieren, in Scheiben schneiden und salzen. Die Tomaten würfeln und salzen. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, die Gemüse hineingeben und bei mittlerer Hitze ca. 20–25 Minuten weich schmorbraten. Sie sind fertig, wenn sie nicht mehr deutlich in der eigenen Flüssigkeit köcheln, sondern weich und saftig, beinahe cremig sind.

2. Die Sardellen fein hacken. Knoblauch pellen, in feine Scheiben schneiden und mit Kapern und Sardellen 1 Minute mit den Gemüsen mitschmoren. Evtl. mit Salz nachwürzen. Auf einem Blech ausgebreitet rasch abkühlen lassen.

3. Für den Teig Olivenöl und Schmalz mit dem kalten Wasser und Salz in einer Schüssel mischen. Mehl zugeben und mit den Fingern vermischen, dann mit den Händen rasch kurz weiterkneten, der Teig soll weich sein und nicht mehr kleben.

4. Den Ofen auf 200 Grad schalten. Den Teig auf Backpapier ausrollen oder mit den Händen auf dem Blech ausbreiten (so macht man es auf Mallorca), drumherum einen kleinen Rand formen. Das Schmorgemüse gleichmäßig darauf verteilen. Auf der mittleren Schiene 35–40 Minuten backen. Mehr