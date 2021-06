Croissant-Sandwich

Zutaten: Croissants (frisch oder vom Vortag), 150 g geriebener Cheddar, 2 reife Tomaten, 4 Frühlingszwiebeln, Olivenöl zum Anschwitzen, 2 Eier (Größe L), Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung: Die Croissants aufschneiden und auf den Schnittflächen in einer beschichteten Pfanne ohne Fettzugabe anrösten. Danach auf Tellern beiseitelegen. Den Cheddar in die Pfanne geben, schmelzen lassen und kross anbraten. Den knusprig gebratenen Käse halbieren und auf den unteren Croissanthälften verteilen. Die Tomaten waschen, den Stielansatz herausschneiden und die Tomaten in Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Etwas Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die Frühlingszwiebeln darin anschwitzen. Dann die Eier aufschlagen, zufügen und alles zu einem Omelett braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Anrichten das Omelett auf den Käse geben, die Tomatenscheiben darauf verteilen und die obere Hälfte der Croissants aufsetzen. Dazu passt Tomatensalat mit Schnittlauch, starker Kaffee und Orangensaft.

