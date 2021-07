Sommerrollen





Zutaten: 50 g Glasnudeln, 80 g Rotkohl, je ⅓ grüne, rote und gelbe Paprika, 1 große Karotte (ca. 100 g), 1 kleine Avocado, 1 TL frisch gepresster Limettensaft, ½ Bund Koriandergrün, 3 Stängel Minze, 16 kleine Reispapierblätter (Ø 16 cm), 2–3 EL gerösteter Sesam





Zubereitung: Die Glasnudeln nach Packungsanleitung zubereiten und in mundgerechte Stücke schneiden. Den Rotkohl und die Paprika putzen und in feine Streifen schneiden. Die Karotte schälen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Die Avocado halbieren, entsteinen, das Fruchtfleisch aus den Schalen lösen und in feine Scheiben schneiden, dann mit dem Limettensaft beträufeln. Den Koriander und die Minze waschen und die Blättchen grob hacken. Je drei bis vier Reispapierblätter nacheinander kurz in eine flache Schale mit lauwarmem Wasser tauchen und nebeneinander mit der glatten Seite nach unten auf die Arbeitsfläche legen. Jedes Blatt mit Sesam bestreuen. Gemüse, Kräuter und Glasnudeln als Füllung mittig im unteren Drittel der Blätter platzieren, die Seiten umklappen und die Blätter von unten nach oben mit ein wenig Druck aufrollen.

Mehr