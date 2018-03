Linsen-Dal und Spitzkohl

für 4 Portionen Linsen-Dal benötigen Sie

Dal: -1/2 Bund Frühlingszwiebeln

-1 Stück Ingwer

-2 Knoblauchzehen

-1 Chilischote (falls nicht vorhanden genügt hier alternativ 1 Teelöffel Cayennepfeffer)

-3 Teelöffel Senfsaat

-2 Teelöffel Kardamom-Kapseln

-4 Teelöffel Currypulver

-3 Teelöffel Schwarzkümmelsaat

-1 Esslöffel Öl

-1 Teelöffel Kreuzkümmel (ganz)

-400 Gramm Linsen (grün)

-400 Milliliter Kokosmilch

-Saft von einer halben Zitrone

-Zum Abschmecken: Salz

Spitzkohl:

-2 Frühlingszwiebeln

-1 Spitzkohl

-1 Limette

-2 Esslöffel Ahornsirup

-Weißweinessig nach Belieben

-3 größere Nektarinen oder Pflaumen

-Salz

Zubereitung

- Schälen Sie den Ingwer und die Knoblauchzehen, schneiden Sie beides in kleine Würfel

- Die Zwiebeln schneiden Sie in feine Ringe

- Chilischoten entkernen und klein schneiden

- Öffnen Sie dann zunächst die Kapseln des Kardamom und geben Sie sie zusammen mit Curry, Senfsaat und dem Schwarzkümmel in einen Mörser, so dass sie die Gewürze zerstoßen können

- Die Gewürze zusammen mit Öl in einem Topf eine halbe Minuten anschwitzen

- Anschliessend gewürfelte Zwiebeln, Knoblauch und den zerkleinerten Ingwer ebenfalls in den Topf geben, nochmals eine halbe Minute anschwitzen lassen

- Geben Sie die grünen Linsen ebenfalls in den Topf

- Den gesamten Topfinhalt anschließend mit der Kokosmilch ablöschen

- Das Ganze lassen Sie nun für eine halbe Stunde bei mittlerer Temperatur köcheln.

- Das Dal können Sie dann mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen

- Während das Dal noch köchelt, bereiten Sie den marinierten Spitzkohl vor

- Schneiden Sie hierzu die Frühlingszwiebeln und den Spitzkohl zu Streifen

- Anschließend, gemeinsam mit dem Limettensaft, Sirup und Salz vermengen

- Zerkleinern Sie Pflaumen und Nektarinen zu kleinen Stücken

- Geben Sie das ganze unter die Masse und schmecken Sie ab

- Geben Sie schliesslich das Dal in eine Schüssel und legen Sie den Spitzkohl darüber