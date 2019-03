Eigentlich ist Knoblauch verkaufen das Geschäft von Adurrahman Sat – der Kölner verdient sein Geld als Lebensmittelhändler. Allein schon deshalb ist es verwunderlich, dass er ein Angebot in der "Zu verschenken"-Rubrik des Online-Portals Ebay Kleinanzeigen einstellt. Noch kurioser ist aber die Menge, die er anbietet: 15 Tonnen Knoblauch hat er kostenlos abzugeben.

"Verschenke 15 Paletten je 1 Tonne Knoblauch" heißt es in seiner Anzeige. Abzuholen sind die Zehen im Kölner Stadtteil Chorweiler. "Eigentlich wollte ich den Knoblauch weiterverkaufen, doch er ist gekeimt", sagte Sat dem "Kölner Stadtanzeiger". Jetzt will er die Ware so schnell wie möglich loswerden – und sei es auch nur in kleineren Mengen.

15 Tonnen ungekühlter Knoblauch in Köln abzugeben

Händler aus dem Iran und aus Köln hätten die Ware ursprünglich abnehmen wollen, erzählte er dem "Stadtanzeiger". Sat selbst besitzt einen Lebensmittelgroßhandel in Hannover. Dass er nun auf 15 Tonnen zumindest für ihn unbrauchbarem Knoblauch sitzt, liegt an der falschen Lagerung. Aufgrund eines technischen Fehlers seien die Pflanzen in einem ungekühlten Zwischenlager aufbewahrt worden. Im schlimmsten Fall gehen Sat dadurch 40.000 Euro verloren, wenn ihm der Schaden nicht zumindest teilweise erstattet wird.

Was für den Händler ein großes Ärgernis ist, sorgt im Netz für Belustigung. Umgehend tauchte das Angebot auf diversen Schnäppchenportalen auf. Dort empfahlen die Sparfüchse bereits, den gekeimten Knoblauch einzupflanzen und dann in Zukunft einwandfreie Pflanzen ernten zu können. Auch auf Twitter amüsieren sich die Nutzer.

Jemand in Köln, der mir was besorgen kann? 🤔 😂 😂 https://t.co/mFmfmhdd02 — Soeren (@Soeren) March 22, 2019

Zumindest in der Gastronomie lässt sich der Knoblauch nicht mehr verwenden – wie das beim privaten Gebrauch ist, muss jeder selbst entscheiden. Als Tierfutter aber ließen sie sich beispielsweise noch gebrauchen, meint Sat. Fünf Tonnen sei er schon losgeworden – bleiben nur noch zehn.

Quellen: Ebay Kleinanzeigen / "Kölner Stadtanzeiger"