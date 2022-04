Kurios und originell. Ein Restaurantbesitzer in der türkischen Stadt Adana hatte die Idee, den 61. Jahrestag des ersten bemannten Raumflugs auf eine ganz besondere Art zu feiern. Nämlich, indem er am 9. April einen würzigen Kebab -Spieß in den Weltraum schickte. Dafür wurde von dem Gastronom Yasar Aydin die türkische Delikatesse mit einer speziellen Konstruktion versehen, die der extremen Reise standhalten sollte. Der Transport in Richtung All erfolgte mit einem Heliumballon, der von Adana aus startete. Rund drei Stunden war das Objekt unterwegs, bevor der Ballon in einer geschätzten Höhe von ca 35 bis 40 Kilometern in der Stratosphäre explodierte und sich der Kebab-Spieß dann erneut der Schwerkraft hingab. Runtergekommen ist er in der Provinz Hatay, etwa 120 Kilometer vom Startplatz entfernt. Nach Angaben des Restaurantbesitzers soll das Experiment sogar wiederholt werden - dann jedoch mit anderen scharfen Speisen. Daher also besser Vorsicht bei Ausflügen in der Gegend von Adana.