Die Küche ist längst nicht mehr nur der Ort, an dem wir die Milch ins Müsli schütten oder das Essen vom Vortag warm machen. Die Küche ist in den vergangenen Jahren zum Statussymbol geworden. Das überrascht nicht: Kochen ist wieder in Mode, selbst Hobby-Köche brutzeln häufig auf Profiniveau.

Zudem geben die Deutschen immer mehr für Küchenutensilien aus. Eines der wichtigsten Kochutensilien überhaupt ist das Küchenmesser. Mit einem guten Exemplar kann man ohne Anstrengung nicht nur Gemüse schnippeln, sondern auch Fleisch filetieren und Nüsse hacken. Ein weniger gutes Exemplar sorgt dagegen für reichlich Frust.

Wüsthof-Messer auf Platz eins

Doch worauf kommt es bei einem guten Küchenmesser an? Und sind vergleichsweise günstige Modelle von Ikea schlechter als die hochpreisige Konkurrenz? Die Zeitschrift "dTest" - die tschechische Partnerzeitschrift der Stiftung Warentest - hat vor kurzem mehrere Küchenmesser mit glatter, 20 Zentimeter langer Klinge getestet. Der Test ist auch für hiesige Köche interessant, denn viele der geprüften Messer werden auch hierzulande verkauft.

Die Messer mussten in mehreren Disziplinen zeigen, was sie können: Es wurde geprüft, wie gut sie in der Hand liegen und wie sehr sie zu Korrosion neigen. Die Tester schnitten sich unter anderem durch Hart- und Weichkäse, rohen Fisch, Wassermelonen, Karotten, Schnittlauch und Rhabarber.

Das insgesamt beste Messer ist das Wüsthof-Messer "Classic Ikon". Es kostet knapp 80 Euro. Die Wüsthof-Messer werden mit Lasern geschliffen und schneiden über die gesamte Klingenlänge.

Ikea ist Preis-Leistungs-Sieger

Ebenfalls überzeugend waren die 20-Zentimeter-Klingen Zwilling Four Star II (75 Euro), das WMF Grand Gourmet (50 Euro) und Fiskars Norr (35 Euro).

Der Preis-Leistungs-Champion ist Ikeas 365+-Serie. Die Edelstah-Kochmesser bekommt man bereits für 20 Euro.

