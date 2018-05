Rund 14 Kilogramm Fisch, davon drei Kilo Lachs, isst jeder Deutsche im Jahr. Tendenz steigend. Zudem ist Lachs gesund. In 100 Gramm Wildlachs stecken 1,5 Gramm entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren, in Zuchtlachs sollen es sogar mehr als zwei Gramm sein. Die guten Fettsäuren können das Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden senken. Aber woher soll der ganze Lachs, eigentlich kommen? Aus den Meeren? Das ist eher utopisch. Für "ZDFzeit" ist Spitzenkoch Nelson Müller dem Ursprung des Deutschen liebsten Speisefisches nachgegangen. Was er herausgefunden hat, ist wenig appetitlich.

Beim Fischhändler ist der Bestseller Lachs aus Aquakultur, Lachs aus Wildfang gibt es nur auf Bestellung. Die Nachfrage ist geringer, weil er auch teurer und nur saisonal verfügbar ist. Im Supermarkt ist die Auswahl an Lachsfilets groß, dort gibt es auch Wildlachs. Preislich unterscheiden sich diese kaum. Der meist verkaufte Lachs aber stammt nach wie vor aus Aquakultur, die immer wieder von Tierschützern kritisiert wird.

In Norwegen sieht sich Nelson Müller die Zucht genauer an. Was er feststellt: Die Becken mit jeder Menge Lachse ähneln Massentierhaltung. Ein Nährboden für Parasiten. Diese werden oft mit Chemikalien bekämpft, nämlich mit Ethoxyquin. Das tötet Schädlinge und macht den Fisch gleichzeitig länger haltbar. Es ist aber auch für den Menschen giftig, wenn es verzehrt wird. Das Gift ist zwar bereits verboten, bis 2020 gibt es aber eine Übergangsfrist. Es darf mit Fischfutter vermischt werden.

Besser Bio-Lachs oder Wildlachs kaufen

Finden sich Rückstände des Gifts auch in dem Zuchtlachs, der bei uns in der Pfanne landet? " ZDFzeit" lässt Lachsfilets aus dem Supermarkt und Discounter testen. Das Ergebnis? Vier von sechs Proben sind stark belastet. Für Ethoxyiquin hat die Weltgesundheitsorganisation WHO einen Tageshöchstwert festgelegt, den besonders Kinder und Schwangere beachten sollten. Dieser wird bei einem gesunden Kind nicht überschritten, wenn es eine Portion Lachs von 160 Gramm pro Tag zu sich nimmt.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Im Bio-Lachs ist das Chemikal nicht zu finden, und auch im Zuchtlachs von Lidl nicht.

Wer es sich leisten kann, greift daher besser zu Bio-Lachs oder aber legt ein paar Euro mehr hin - für Wildlachs.



