Essen ist eigentlich ein Genuss, vor allem, wenn man weiß, was in seinen Lebensmitteln enthalten ist. Bei manchen Produkten sollten wir aber Vorsicht walten lassen, denn sie können nicht nur zu Magenverstimmungen führen, sondern auch zum Tod - wenn man sie in großen Mengen zu sich nimmt. Welche das sind, erfahren Sie hier.