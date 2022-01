TV-Kritik Neue Backshow "Master of Sweets" Alles in Zucker

In dieser Show treten die Meister der süßen Künste, die Patissiers, gegeneinander an. Sechs Teams müssen beweisen, dass sie aus Zucker wahre Kunstwerke zaubern können.

Diese Art der Show ist nicht neu: Sie beginnt wie jede andere mit der Vorstellung der Teilnehmer*innen, der Juror*innen und der Aufgaben. In der ersten Folge der vierteiligen Backsendung geht es um Zucker. Klingt banal, ist aber in der Patisserie eine absolute Königsdiziplin. Und schnell unterscheidet sich diese Backshow von denen, in der Hobbyköch*innen antreten: Es sind die Meister*innen der süßen Künste, die hier gegeneinander antreten, die aus einem so simplen Rohstoff wie Zucker wahre Kunstwerke herstellen können.

Daniel Hartwich führt mit kecken Sprüchen durch die Sendung und behauptet von sich selber, dass es niemanden gibt, der Schokolade mehr liebt als er. Von Patisserie an sich hat er aber keine Ahnung. Das tut der Sendung keinen Abbruch, denn dafür sind schließlich die Juror*innen da: Matthias Mittermeier, Konditormeister, der eine Patisserieschule führt, Brigitta Schickmaier, Konditorin aus Österreich und René Frank, Küchenchef des mit zwei Michelin-Sternen dotierten Restaurants Coda, das sich auf Desserts spezialisiert hat, bewerten die süßen Meisterwerke nach einem Punktesystem und entscheiden am Ende jeder Folge, wer die Sendung verlassen muss. Am Ende bleiben so drei Teams übrig, die in der großen Finalshow um den Titel des "Master of Sweets" kämpfen. Das erfolgreichste Team kann sich auf ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.

Master of Sweets Das sind die Kandidaten und Juroren 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Tina Herzog (39) aus Haselünne und Carolin Brunner (33) aus Schwandorf Mehr

Beeindruckende Zuckerwelten

In der ersten Folge müssen die sechs Profi-Teams Schaustücke aus Zucker mit schwebenden Zucker-Ballons kreieren, dafür haben sie zwei Stunden Zeit. In der Hauptaufgabe, die sie in acht Stunden erledigen müssen, erschaffen die Patissiers spektakuläre Unterwasserwelten, die absolut beeindruckend sind und beweisen, dass es sich hier um keine Hobbybäcker*innen handelt, sondern um Meister*innen ihres Fachs.

Wie fragil Zucker in der Verarbeitung ist, müssen die beiden Konditorinnen Carolin Brunner (33) und Tina Herzog (39) am eigenen Leib erfahren. Ihr erstes Zuckerwerk fällt vor der Bewertung durch die Jury in sich zusammen. Was das Ende ihrer Teilnahme bedeuten könnte, motiviert sie aber in der Hauptaufgabe so sehr, dass sie mit ihrer detailverliebten Unterwasserwelt sogar für Gänsehaut bei Juror René Frank sorgen, aufholen und die Gewinnerinnen der ersten Runde sind. Nicht mit ihren Kunstwerken überzeugen Sebastian Bator (34) und Max Müller (29), sie müssen die Show verlassen.

In der nächsten Folge geht es um die Kategorie Kuchen, in der sich die verbleibenden fünf Teams beweisen müssen. Nur wer nach den Erwartungen der Juror*innen abliefert, wird den Titel "Master of Sweets" gewinnen.