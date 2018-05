Alles was du über Meal Prep wissen muss! "Meal Prep" ist einneuer Trend ud bedeutet Vorkochen für die ganze Woche. So geht es richtig: 1. Such dir einen Tag aus, an dem du dir Zeit zum Kochen nimmst. Der perfekte Tag für Familienzeit in der Küche ist Sonntag. Alle helfen beim Kochen und ihr könnt schöne gemeinsame Stunden verbringen. 2. Gare möglichst viele Zutaten auf einmal. Kartoffeln, Gemüse und selbst Hühnchen können gleichzeitig im Ofen zubereitet werden - In nur 40 Minuten sind die Mahlzeiten vorbereitet! 3. Man kann nie zu viele Gefäße für sein Essen haben. Achte darauf, solche zu kaufen, die im Ofen nicht schmelzen, sodass du alles problemlos aufwärmen kannst. Nimm dir Zeit für Meal Prep, iss gesund und spar Energie!