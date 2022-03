2021 – als die Veranstaltung rund um die begehrte Auszeichnung coronabedingt nur digital stattfinden konnte – waren ein Drei-Sterne-Restaurant, drei Zwei-Sterne-Restaurants und 25 Restaurants mit einem Stern neu dazugekommen.

Und auch in diesem Jahr bekommen die Köchinnen und Köche nicht nur für ihre Kunst in der Küche Sterne verliehen. So gibt es erneut auch einen grünen Stern für Nachhaltigkeit zwischen Pfannen und Tellern. 11 neue Restaurants sind damit ausgezeichnet worden. Insgesamt gibt es jetzt 61 Restaurants in Deutschland, die besonders nachhaltig kochen.

Neuzugang am Drei-Sterne-Himmel

Mit dem schanz. restaurant im rheinland-pfälzischen Weinörtchen Piesport gibt es einen Neuzugang am Drei-Sterne-Himmel. "Patron und Küchenchef Thomas Schanz war für seine hervorragende Leistung am Herd bereits mit zwei Sternen ausgezeichnet, nun konnte er das Niveau seiner modernen klassischen Küche nochmals steigern, was sein Restaurant zu einer der absoluten Top-Adressen der deutschen Gastronomie macht", wie der Guide Michelin schreibt.

"Es ist unfassbar, muss ich sagen. Jetzt drei Sterne zu bekommen - das ist ein ganz großer Traum, der hier in Erfüllung geht. Das ist ganz groß", sagte Küchenchef Thomas Schanz am Mittwoch in Hamburg nach der Verleihung. Damit gibt es in Deutschland neun Drei-Sterne-Restaurants.

Für so manchen Koch kam mit der Veröffentlichung des "Guide Michelin" aber auch ein böses Erwachen: 23 Restaurants haben mindestens einen Stern verloren. Darunter die Drei-Sterner "Vendôme" in Bergisch-Gladbach und das "Atelier" in München. Sie tragen jetzt zwei Michelin-Sterne.