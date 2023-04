von Denise Snieguolė Wachter Jan Hartwig hat ein wahres Wunder vollbracht. Erst vor wenigen Monaten machte er sich in München mit seinem Restaurant "Jan" selbständig. Die Krönung: drei Michelin-Sterne aus dem Stand. Ein Gespräch über eine Leistung, die es so in hundert Jahren Guide Michelin noch nicht gegeben hat.

Herr Hartwig, der Direktor des Guide Michelin, Ralf Flinkenflügel, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass Ihr Restaurant eines der besten in Deutschlands sei ohne einen Hauch eines Zweifels. Dass Sie eine besondere Gabe haben, ähnlich wie Messi oder Ronaldo. Da können andere so lange trainieren, wie sie wollen, sie werden niemals dieses Niveau erreichen, so Flinkenflügel. Geht das nicht runter wie Öl?

Jan Hartwig: Doch, das geht runter wie Öl. Mit einer Qualifizierung von drei Sternen ist man natürlich im Olymp des Kochens angekommen. Mehr geht in unserer Branche nicht. Was Ralf Flinkenflügel geschrieben hat, kann man interpretieren als eins mit Sternchen, das ist natürlich großartig.