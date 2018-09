Wer Alkohol trinkt, verliert Wasser und auch Salze, deshalb sollte man diese Reserven sofort wieder auffüllen. Besser noch, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Denn wenn der Kopf vor Schmerzen pocht, der Magen rebelliert und der Kreislauf Achterbahn fährt, hat man am nächsten Tag keine Freude. Man kann jedoch vorsorgen. Was der Körper braucht, sind Kohlenhydrate, Salz und ausreichend Flüssigkeit.

Mit diesen fünf Gerichten könnte das funktionieren:

1. Miso-Suppen

Sie sind flüssig. Sie sind heiß. Sie liefern Aminosäuren, Vitamine und Mineralien. Japanische Miso-Suppen sind nicht umsonst so beliebt in Japan und anderen asiatischen Ländern.

2. Käse, Käse, Käse

Ran ans Überbackene. Das können überbackene Brötchen sein mit Speck, Essiggurken, Knoblauch und massenweise Käse. Oder eine Käse-Pizza. Köstlich sind auch Nudeln in allen Variationen, solange genug Parmesan oder Mozzarella darauf gestreut wird.

3. Ach, du dickes Ei

Eier sind wahre Energielieferanten und das beste Hangover-Food ever. Ob Frühstücksei, Spiegelei, Rührei, pochiertes Ei, Eiersalat oder Eggs Benedict, jeder hat seinen heimlichen Favoriten.

4. Bacon

Bacon ist ein Alleskönner. Er schmeckt nicht nur hervorragend zu Eiern, sondern auch zu süßen Gerichten wie French Toast. Dazu werden entrindete Weißbrotscheiben in einer Mischung aus Milch, Eiern, Zucker und Vanille eingeweicht und anschließend im Fett gebacken. Dazu gibt es Puderzucker, Ahornsirup und jede Menge kross gebratenen Bacon.

5. Eingelegtes, Eingewecktes, Eingemachtes

Eingelegtes, Eingewecktes und auch Eingemachtes sind genau das Richtige gegen den Kater. Ob Essiggurken, ölige Sardinen, Artischocken, Oliven, herzhafte Chutneys oder auch Mixed Pickles - sie alle machen den Morgen danach erträglicher.

Das Phänomen der Katers ist natürlich weltweit vertreten. Deshalb gibt es auch in jedem Land ein typisches Gericht, das dem Kater vorbeugt oder ihn spätestens nach Verzehr heilt. Welche das sind, erfahren Sie in folgenden Bildern.